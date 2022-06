I nostri occhi sono sicuramente uno degli organi a cui facciamo più affidamento. Grazie alla vista, infatti, possiamo facilmente compiere le azioni di tutti i giorni. La vista è il senso più importante per noi. Per questo è molto importante prendersene cura. L’alimentazione gioca un ruolo importantissimo in questo ambito. Alimenti con particolari vitamine sono, infatti, alleati per mantenere e a volte migliorare le capacità dei nostri occhi.

I componenti presenti nei cibi possono aiutarci a mantenere una buona vista anche da anziani. Preferiamo, quindi, frutta e verdura con sali minerali e acidi grassi. Inoltre, scegliamo alimenti con vitamina A, C ed E.

Non solo carote per migliorare la vista, ma questa frutta e verdura economica che troviamo anche in estate

I sali minerali aiutano ad assorbire meglio le vitamine. Lo zinco, in particolare, aiuterebbe a proteggere i nostri occhi. Soprattutto dai danni causati dalla luce o dalle infiammazioni. Lo troviamo specialmente nelle zucchine, nei ceci e nei fagioli. Anche pollame, vitello e maiale sono ricchi di questo elemento. Infine, possiamo assumerlo anche attraverso i cereali integrali.

Gli acidi grassi hanno proprietà antinfiammatorie importanti. L’assunzione di questi acidi favorirebbe la produzione di lacrime, mantenendo quindi puliti e sani i nostri occhi. In particolare, l’omega 3 è molto consigliato per chi soffre di secchezza dell’occhio. Questi acidi sono presenti in particolar modo all’interno del pesce. Salmone e tonno hanno un’alta percentuale di omega 3 e sono perfetti per un buon pranzo estivo.

La vitamina A è sicuramente la più popolare quando si parla di migliorare la vista. Questo nutriente aiuterebbe a rinforzare la retina. É presente soprattutto nelle carote. Un alimento altrettanto famoso per la salute dei nostri occhi. Non solo carote per migliorare la vista, ma anche melone e albicocche. Infatti, entrambi questi frutti sono ricchi di vitamina A.

Un mix di vitamine

Anche la vitamina C, oltre ad essere fondamentale per le nostre difese immunitarie, ci aiuta in questo campo. Favorirebbe la riparazione delle cellule e la nascita di quelle nuove. É particolarmente presente negli agrumi, come arance, pompelmi e limoni. La troviamo, però, anche in pomodori e peperoni rossi.

Infine, la vitamina E è l’ultimo elemento per migliorare la nostra vista. Anche questo è un antiossidante, che quindi aiuterebbe a mantenere le cellule sane. Questa vitamina è presente soprattutto nella frutta secca, come mandorle, noci e nocciole. Possiamo, però, trovarla anche nell’avocado, che in generale è ricco di nutrienti.

Mangiare una buona insalata, quindi, non ci fa solo stare in forma. Gli elementi contenuti in frutta e verdura ci aiutano anche a migliorare la condizione dei nostri organi.

Lettura Consigliata

Per evitare di ingrassare dopo la dieta, in estate dobbiamo assolutamente evitare questi errori che rallentano il metabolismo