Con l’arrivo del caldo, siamo alla ricerca di pasti che favoriscono la nostra digestione. In particolare, la scelta più popolare ricade spesso sull’insalata e le sue varianti di riso e cereali. Ci troviamo spesso e volentieri a prepararle, però, sempre allo stesso modo. Oppure, ci ritroviamo con insalate blande e poco gustose. Le insalate sono, invece, estremamente versatili e possono essere uno dei pasti più amati se con la giusta varietà.

Vediamo, quindi, 2 tipi di insalata con pesce e verdure perfetti per la dieta. Facilissime e veloci da preparare queste insalate saranno le protagoniste dei nostri pranzi estivi.

La prima con salmone e ricotta

La prima ricetta è l’insalata con salmone e ricotta. Questo piatto sfizioso, combina croccante al morbido grazie ai suoi ingredienti. Ci serviranno:

1 cespo di insalata;

ravanelli;

1 cipollotto;

150 g di salmone affumicato;

80 g di ricotta;

prezzemolo q.b.;

1 limone;

4 cucchiai di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Laviamo con cura l’insalata e asciughiamola. Successivamente, mettiamola all’interno di una ciotola e aggiungiamo i ravanelli tagliati a fettine sottili. Tagliamo il cipollotto a rondelle e aggiungiamolo al resto. Infine, tagliamo il salmone a striscioline e uniamolo agli altri ingredienti. Versiamo il limone e l’olio, e poi saliamo e pepiamo a piacere. In un’altra ciotola mettiamo la ricotta e il prezzemolo e mescoliamo bene. Con due cucchiaini, formiamo dei piccoli pallini di ricotta e prezzemolo e aggiungiamoli alla terrina con gli altri ingredienti. Ed ecco che la nostra insalata è pronta.

2 tipi di insalata con pesce e verdure per pranzi estivi leggeri e perfetti per la dieta

L’insalata nizzarda è un mix di ingredienti saporiti e anche con proteine. In meno di 20 minuti avremmo un pranzo o una cena leggera, ma sfiziosa. Prendiamo tutti gli ingredienti:

300 g di tonno;

150 g di fagiolini;

15 olive taggiasche;

5 filetti di acciuga;

2 uova sode;

2 pomodori;

1 cespo di lattuga;

½ cipolla rossa di tropea;

4 cucchiai di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Prima di tutto, tagliamo la cipolla a rondelle e mettiamola in ammollo in acqua fredda per circa mezz’ora. Puliamo i fagiolini e facciamoli cuocere in acqua bollente salata per circa 8 minuti. Nel frattempo, puliamo la lattuga, tagliamo i pomodori e mettiamoli dentro un’insalatiera. Quando i fagiolini saranno pronti, uniamoli all’insalata, insieme alle cipolle sgocciolate. Infine aggiungiamo il tonno, le uova sode e le olive. Infine, terminiamo il tutto mettendo i filetti di acciuga spezzettati e condiamo con l’olio, il sale e il pepe. Ed ecco pronte le nostre insalate, colorate e deliziose, perfette per mantenersi in forma non rinunciando al gusto.

