In prossimità dell’estate, anche chi non è solitamente avvezza a mettersi lo smalto sviluppa un più profondo interesse per la manicure.

Del resto, come resistere di fronte ai colori vitaminici e sgargianti che esprimono al meglio la filosofia di stagione?

Senza contare che proprio lo smalto è considerabile un accessorio, al pari degli occhiali da sole con lenti maxi o del cappello di paglia.

Un dettaglio che non solo non passa inosservato, ma anzi aiuta a dare al look quel tocco in più che lo rende davvero chic.

Potrebbe dunque rivelarsi utile conoscere alcune manicure facili da fare a casa, che nobilitino tanto il look da ufficio, quanto quello da cerimonia.

Ma la questione non riguarda solo le mani, bensì anche i piedi, che tornano a scoprirsi grazie ai sandali o alle infradito.

Al di là della pedicure, per apparire più curate, potremmo puntare sullo smalto, ma come abbinarlo a quello delle mani?

È un po’ come accostare il sopra e il sotto nell’abbigliamento: ci sono tonalità che si sposano alla perfezione e altre da evitare.

Per non incappare in errori clamorosi, ecco che colore di smalto mettere ai piedi per abbinarlo in maniera adeguata e anche chic alla manicure.

Partiamo dal colore protagonista dell’estate, ovvero l’arancione: vivido e luminoso, è perfetto per dare un punto luce inaspettato al look.

Se lo scegliamo sulle mani, puntiamo su un nude dal sottotono pesca sui piedi, una combinazione delicata e perfettamente equilibrata.

Ancora più elegante e raffinato è poi l’accostamento tra una tonalità oro sulle mani e un arancione pesca cremoso sui piedi.

Il valore aggiunto sta nei finish metallici: una vera chicca per la manicure da ufficio, sognando le vacanze.

Ecco che colore di smalto mettere ai piedi per abbinarlo perfettamente a quello della manicure ed essere alla moda

Se invece riteniamo che l’oro e l’arancione possano essere troppo vistosi, correggiamo il tiro con una combinazione romantica e leggerissima.

Il segreto è accostare un bianco perlaceo sulle unghie delle mani, anche se corte, ad un rosa lattiginoso su quelle dei piedi.

In alternativa, anche il duo turchese e argento è l’ideale per far risaltare le carnagioni più chiare e si rivela vincente ai matrimoni.

Chiudiamo infine con due nuances perfette per far risaltare l’abbronzatura di stagione, ovvero il borgogna per la manicure e il corallo per la pedicure.

Lettura consigliata

Ecco come avere piedi morbidissimi, lisci e liberi da cattivi odori, pronti per indossare sandali gioiello in oro e argento