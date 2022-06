In attesa dell’estate, molti si sono messi a dieta. Con grandi sacrifici, hanno ottenuto il risultato desiderato e si sentono bene con sé stessi. Arriva, però, il momento delle vacanze ed ecco che tutti i risultati svaniscono. Non solo, ci si trova spesso con una situazione peggiore a quella iniziale. Questo problema si chiama effetto yo-yo, ovvero un’oscillazione di peso tipica di chi segue diete molto restrittive e poi si lascia completamente andare.

Questa oscillazione è generalmente data da diversi errori commessi durante la dieta. L’organismo, infatti, non riesce ad adeguarsi e rallenta il metabolismo. Questi errori durante la dieta sono assolutamente da evitare, se non vogliamo recuperare tutti i chili persi.

Per evitare di ingrassare dopo la dieta, in estate dobbiamo assolutamente evitare questi errori che rallentano il metabolismo

Il primo errore è sicuramente saltare i pasti. Uno degli errori più comuni, ma anche tra i più gravi. Convinti che non integrando calorie, faciliteremo la perdita di peso, in realtà diamo diversi problemi al nostro organismo. Non solo rallentiamo il metabolismo, ma aumenteremo la fame, mangiando molto di più al prossimo pasto. Saltare i pasti, inoltre, diminuisce i liquidi e non il grasso.

Anche eliminare completamente i carboidrati può essere un grave errore. I carboidrati sono una delle fonti di energia più importanti. Una dieta corretta deve includere tutti i macronutrienti, ovvero proteine, grassi e carboidrati nella misura corretta. Preferiamo cereali integrali, patate e legumi se vogliamo limitare l’assunzione di questo nutriente, ma non eliminiamolo mai del tutto. Allo stesso modo, anche i grassi sono fondamentali per la nostra corretta alimentazione. Concentriamoci sui grassi buoni, presenti soprattutto nel pesce e nella frutta secca.

Leggiamo le etichette alimentari

Per evitare di ingrassare dopo la dieta ricordiamoci sempre di leggere le etichette alimentari. Non sempre ciò che viene spacciato per dietetico lo è realmente. Impariamo a leggerne le voci, per capire se effettivamente zuccheri e carboidrati sono adatti alla nostra alimentazione. Anche le bevande fanno parte di questo controllo. Succhi di frutta, caffè zuccherati e alcolici potrebbero far parte degli alimenti che minacciano la nostra salute. Preferiamo frullati e spremute, caffè senza zucchero e tisane.

Dormire poco può sembrare secondario, ma in realtà è un aspetto estremamente importante. La produzione di alcuni ormoni, infatti, potrebbe essere alterata dalla mancanza di riposo. In particolare, potrebbe aumentare la fame e diminuire la sensazione di sazietà.

Grazie a questi piccoli accorgimenti dopo la dieta, sarà più facile continuare anche dopo aver raggiunto il risultato desiderato. Una buona alimentazione è anche per la nostra salute, non solo per un obiettivo sulla bilancia. Se facciamo degli errori, potremmo comprometterla anche quando raggiungiamo il nostro peso ideale.

