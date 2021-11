Evergreen per l’inverno è il cappotto cammello. Ogni anno i brand realizzano per le collezioni autunno-inverno nuovi tagli, nuove sfumature e nuovi modelli. Il cappotto color cammello è una valida alternativa al solito color nero. E allora ecco i cappotti cammello sotto i 100 euro per essere subito alla moda e brillare d’inverno.

Questa tipologia di capo si può abbinare molto facilmente e, una volta indossato, darà una magnifica sensazione di regalità ed eleganza. I cappotti però, solitamente, non hanno un prezzo molto economico e i motivi sono vari. Passiamo dai materiali con cui sono fatti, spesso molto pregiati come cashmere, lana di vigogna e altri filati, fino ad arrivare ovviamente al brand che li realizza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il cappotto d’inverno ha un preciso obiettivo: deve tenere al caldo. Se prendiamo un cappotto fatto di materiali leggeri, non ci terrà mai al caldo. Qui avevamo visto alcuni cappotti molto belli color cammello, che però superano alla grande i 100 euro. Questo perché fatti con materiali tanto costosi e di marchi con un posizionamento alto. Ma ne esistono altrettanti sotto quella cifra che sono un vero spettacolo.

I cappotti cammello sotto i 100 euro per essere subito alla moda e brillare d’inverno

Vediamo allora alcuni cappotti veramente belli che però sono più accessibili. Ovviamente non possiamo immaginare di trovare un cappotto a 20 o 30 euro. Quindi restiamo sotto i 100 euro, cifra in cui troviamo dei capi validi, realizzati con dei buoni materiali e belli esteticamente.

Partiamo con il primo brand, ovvero Reserved. Questo brand polacco riesce ad unire materiali caldi e belli allo stile fashion di ogni stagione, senza però dimenticare anche il lato sostenibile. Infatti, ha realizzato un cappotto in lana riciclata dagli scarti di post-produzione o dai capi usati. Il capo si presenta come long coat con reverse, in lana, con due tasche e cintura in vita. Prezzo 79,99 euro.

Dal taglio particolare, alla moda e corto c’è invece il cappotto di H&M. Questo è realizzato in tessuto di lana italiana premium e nylon. Prezzo 99 euro. Uniqlo invece propone un coat beige chiaro modello Chesterfield in misto lana e poliammide. Prezzo al pubblico 89,90 euro. Benetton realizza un caldo cappotto in maglia con collo a scialle in filato italiano 100% lana Shetland. Prezzo al pubblico 99,95 euro. Ed ecco allora alcune proposte fashion da indossare sotto i 100 euro per il cappotto invernale.

Approfondimento

Questo è il vero cappotto che spopolerà quest’inverno e che farà apparire super alla moda