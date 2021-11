L’inverno vuole il cappotto, e in commercio ce ne sono veramente tanti. Scegliere, quindi, diventa sempre abbastanza complesso. Questa volta però non parleremo del colore, perché quello che va sempre di moda è quello cammello. Ma quale cappotto indossare tra le mille proposte? Quali sono i cappotti che ci sono in commercio che vale la pena provare? Ecco i cappotti cammello che faranno apparire super alla moda e adatti ad ogni donna. Perché se da una parte il colore è certo, il taglio invece lo è un po’ meno. E allora vediamo quei cappotti cammello che stanno veramente conquistando il cuore di tantissime donne. E facciamo anche attenzione ai saldi, perché ci sono alcuni siti online che già offrono degli sconti interessanti assolutamente da non perdere.

Dai 20 ai 60 anni: quello cammello è un vero evergreen

Il cappotto cammello è uno di quei capi che va bene su ogni tipo di donna e per ogni età. Il taglio di questo capo d’abbigliamento, invece, varia a seconda dei gusti della persona e anche della fisicità di questa. Ad esempio se non siamo particolarmente alte, scegliamo un cappotto corto, tipo il modello caban. Se invece siamo abbastanza alte, possiamo scegliere un capo lungo, come il cappotto militare. Questo perché se non si è particolarmente alte, il cappotto militare potrebbe accorciare la silhouette.

Ecco i cappotti cammello che faranno apparire super alla moda e adatti ad ogni donna

Vediamo allora alcuni cappotti super alla moda da indossare questo inverno. Tantissimi i tagli, i modelli, i brand e le idee da cui rubare i nostri outfit da giorno e da sera. E partiamo subito con il primo grande classico: ovvero il teddy, perché è questo il vero cappotto che spopolerà quest’inverno.

Un altro cappotto bellissimo adatto alle donne piccole è il caban. Fendi ha realizzato un caban dalla linea dritta con doppio spacco frontale, collo a rever e chiusura doppiopetto con bottoni. Fantastico se abbinato a un look sui toni del marrone, con una gonna lunga in cashmere e un borsa in pelle dalle nuance calde.

Ma come avevamo già visto sulle passerelle di Dior, torna anche la silhouette ad A. Quella che andava tanto di moda negli anni 60. Be’ l’abbiamo trovata anche nella sfilata di Louis Vuitton declinata su un meraviglioso cappotto cammello.

Il cappotto classico però si contamina anche di elementi sporty. Infatti il cappotto lungo di Boss si arricchisce di zip, cappucci ed elementi sportivi. Rimane, invece, fedele Celine, che immagina un cappotto militare dal taglio classico color cammello.

