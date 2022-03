Le Canarie sono da tempo una destinazione favorita dai pensionati. Ma non sono le uniche isole paradisiache in cui godersi il meritato relax. Senza uscire dall’Unione Europea, ecco un’alternativa da sogno.

Nove isole da scoprire

A ovest della Penisola iberica, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico, si trova un arcipelago di isole vulcaniche. Stiamo parlando delle Azzorre, una regione autonoma del Portogallo. Per la bellezza della natura selvaggia e incontaminata, queste isole sono note col soprannome di “Hawaii europee”.

Le Azzorre sono nove, tutte di origine vulcanica. L’isola più grande e visitata è São Miguel: si tratta del principale punto di accesso all’arcipelago. La natura a São Miguel è lussureggiante: l’isola offre foreste, laghi e sorgenti termali, oltre a villaggi tranquilli e pittoreschi.

Ma vale la pena scoprire anche le altre isole, ognuna con le proprie caratteristiche: da Faial, famosa per le ortensie blu, a Pico, col monte più alto del Portogallo. Passando per Corvo, la più piccola e meno popolata della Azzorre. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Grazie alle bellezze naturali e al carattere autentico, le Azzorre sono diventate un’ambita meta turistica. Ma c’è anche chi ha deciso di trasferirsi sull’arcipelago per godersi la pensione. Capiamo perché.

Non solo Canarie per andare in pensione con pochi soldi in Europa e godersi isole paradisiache lontane dallo stress

Sono numerosi gli italiani che scelgono di trascorrere il periodo della pensione all’estero. Ma quali sono le mete migliori?

Fra le opzioni ci potrebbe essere un piccolo Paese a due passi dall’Italia, nominato fra le più belle destinazioni del 2022. Un’altra meta favorita è sicuramente la Spagna, con le sue isole. Ma può valere la pena di considerare delle alternative: non solo Canarie per andare in pensione, anche le Azzorre avrebbero dei vantaggi interessanti.

Innanzitutto il Portogallo (di cui le Azzorre fanno parte) ha da tempo richiamato i pensionati grazie alla tassazione zero per i primi dieci anni. Ora le cose sono leggermente cambiate: si è passati a un’aliquota del 10%. Ma trasferirsi in Portogallo può comunque risultare molto conveniente, considerato il costo della vita più basso.

Molti propendono per le grandi città, come Porto o Lisbona, oppure per la regione costiera dell’Algarve. Ma chi invece sceglie le Azzorre può contare innanzitutto sul totale relax, lontano dalle folle.

Un altro motivo per preferire le isole è la temperatura adatta a chi è avanti con l’età. Sulle Azzorre infatti il clima è sempre mite: niente inverni rigidi e niente afa estiva. La media è di 15/17 °C in inverno, mentre si sale a 24/26 °C in estate.

Certo, trasferirsi all’estero è una decisione importante e non facilissima. Conviene prima visitare il Paese da turisti, per convincersi della propria scelta. Dopodiché esistono diverse agenzie che potrebbero facilitare il percorso. Per chi invece preferisce rimanere in Italia, ci si può comunque concedere una fuga esotica: ecco come andare in vacanza al caldo in inverno spendendo molto meno di quel che ci si aspetta.

