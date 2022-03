Il segreto su come fare le pulizie di primavera mentre si lavora a tempo pieno

Con l’arrivo della primavera il sole comincia ad illuminare quegli angoli bui ormai pieni di polvere. È infatti arrivato il momento di tirare la casa a lucido per cominciare la bella stagione con una carica in più. Purtroppo però le pulizie di primavera richiedono davvero molto tempo e questa è una risorsa che spesso scarseggia. Tra il lavoro, lo studio, la famiglia e impegni vari, sembra davvero impossibile trovare il tempo e le energie per dedicarsi alla nostra casa. Però, dobbiamo cominciare a considerare questa attività non come una tortura ma come una coccola verso noi stessi.

Infatti, uno spazio pulito ci fa sentire più sereni e l’atto stesso di pulire può anche aiutarci a diminuire lo stress. Una volta che abbiamo acquisito l’approccio giusto, si tratta solo di pulire con furbizia senza sovraccaricarci. Questo è il segreto su come gestire al meglio questo lavoro in casa.

Elenco delle zone da pulire durante le pulizie di primavera

Ogni settimana puliamo certe zone della casa, come i pavimenti, il bagno e la cucina. Durante le pulizie di primavera invece dobbiamo dedicarci a tutti quegli angoli che spesso ignoriamo. Ecco perché il segreto su come portarle a termine al meglio potrebbe davvero fare la differenza.

Partiamo proprio dalla cucina. Qui potrebbe esserci bisogno di rimuovere residui di cibo accumulati negli angoli, pulire completamente gli elettrodomestici come forno, microonde e frigorifero. Sgrassiamo l’unto accumulato sopra la cappa e sostituiamone il filtro. Svuotiamo completamente i mobili della dispensa e puliamoli all’interno. Questa può essere l’occasione giusta per rendersi conto di ciò che abbiamo in casa ed eliminare il superfluo o il cibo scaduto.

Passiamo al bagno, che possiamo pulire anche in breve tempo. Spruzziamo il prodotto scelto su tutte le superfici, soprattutto quelle con incrostazioni di calcare e lasciamolo agire. In questo momento di attesa possiamo nuovamente togliere tutto dagli armadietti del bagno e pulirli. Poi, strofiniamo tutte le superfici con una spugna e risciacquiamo. Rimettiamo a posto prodotti e oggetti che decidiamo di tenere (ricordiamoci che anche i trucchi hanno la scadenza).

Per quanto riguarda le altre zone della casa questo è il momento di portare in lavanderia piumini, coperte, cuscini e tende. Facciamo arieggiare tutta la casa e approfittiamone per spostare il materasso così da esporlo al sole e all’aria.

Poi, occupiamoci dei piccoli oggetti trovando dei contenitori in cui tenerli in ordine. Spolveriamo sia questi che il luogo in cui si trovavano e passiamo alla parte esterna. Qui si tratta di pulire i vetri in una giornata né troppo umida né troppo soleggiata, le tapparelle ed eventuali terrazzi o balconi.

Il segreto su come fare le pulizie di primavera mentre si lavora a tempo pieno

Tutte queste operazioni richiedono effettivamente una buona quantità di tempo, ma con la giusta organizzazione possiamo portarle a termine anche mentre lavoriamo. Innanzitutto, dobbiamo stabilire una tabella di marcia. Dividiamo le pulizie in brevi appuntamenti di poche ore ciascuno e segniamole sul calendario. Facciamoci aiutare dal nostro partner o da un nostro amico. Poi possiamo restituire il favore, ma almeno riusciremo a fare le pulizie più in fretta e in compagnia.

Seguiamo l’ordine suggerito dal metodo di pulizia giapponese più famoso al Mondo ed eliminiamo tutto il superfluo. Avere meno cose ci aiuterà anche a mantenere più a lungo l’ordine che abbiamo creato.