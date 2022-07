Per dimagrire e perdere peso in modo naturale molti si rivolgerebbero alla medicina ayurveda e agli antichi rimedi indiani

Dimagrire è la mission, possibile o impossibile, per molti italiani in questo periodo. La prova costume è terribile per molti sia per chi immotivatamente non accetta le proprie forme sia per chi ha reali problemi di sovrappeso. Spesso ci lanciamo in diete veloci e drastiche nella speranza di diminuire qualche chilo prima della partenza per le vacanze. In realtà non c’è niente di più sbagliato. Piuttosto è preferibile procedere con una fase depurativa, ad esempio, con il cavolo nero. Un approccio di lunga durata invece, può portare a grandi risultati. Questo è l’approccio della medicina ayurvedica.

Per dimagrire e perdere peso in modo naturale molti si rivolerebbero alla medicina ayurveda e agli antichi rimedi indiani

Per prima cosa occorre spiegare cos’è la medicina ayurvedica. Non va assolutamente associata a rituali magici o stregonerie di vario genere perché è un errore che fanno in molti. In realtà è l’Organizzazione Mondiale della Sanità a definirla come utile rimedio al riequilibrio della salute. Addirittura l’OMS ha invitato i Governi nazionali ad integrare le cure ayurvediche con il proprio sistema assistenziale. Questa medicina non si pone, infatti come alternativa ma come integrativa di quella tradizionale. In Italia non è ancora riconosciuta come medicina e pertanto le prestazioni sanitarie e i rimedi prescritti dallo specialista ayurveda non sono mai rimborsabili. Anche la Federazione Nazionale degli Ordini Medici e Odontoiatri (FNOMCeO) ha riconosciuto la visita ayurvedica come atto medico.

Le basi dell’Ayurveda

L’Ayurveda ha un approccio complessivo dell’individuo e della malattia: non solo fisico ma potremmo dire psico-fisico. La concezione base della disciplina è che ogni dimensione quindi spazio, aria, fuoco, acqua e terra può esser ricondotta a tre elementi chiamati Dosha:

Pitta ossia fuoco e acqua;

Vata, spazio e aria;

Kapha, acqua e terra.

Questi tre Dosha devono essere in equilibrio altrimenti si origina la malattia o la disfunzione come anche il sovrappeso. Ad esempio problemi di gonfiore possono essere dati da una prevalenza del Vata.

Cos’è il sovrappeso per questa disciplina e come dimagrire

Il sovrappeso comporta la prevalenza di Kapha con ritenzione di liquidi. Occorre limitare l’assunzione di cibi freddi, salati e dolci. Da prediligere alimenti tiepidi, piccanti e astringenti. La dottrina Ayurveda utilizza molto le spezie. Questo cambiamento deve ritrovare l’equilibrio dei Dosha e pertanto è un processo lungo e graduale.

Per dimagrire e perdere peso, la medicina Ayurveda consiglia un approccio graduale e che porti passo a passo al benessere.

