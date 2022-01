Caffè, caramelle di liquirizia, nicotina, sono molte le minacce per lo smalto dei nostri denti. Possiamo provare a salvaguardarlo adottando ingredienti naturali ma senza mai prescindere dal consulto del nostro specialista di fiducia. Molti sono soliti utilizzare bicarbonato e limone ma il bicarbonato nel lungo periodo potrebbe intaccare lo smalto. Sempre in cucina troviamo però degli ingredienti che non avremmo mai pensato potessero aiutarci ad avere denti bianchissimi da star.

Ecco come avere denti bianchi fai da te con questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina e usiamo per insaporire il pesce

L’insospettabile spezia che ci potrebbe aiutare a sbiancare in 2 minuti i denti ingialliti è il timo. Possiamo utilizzare il timo sotto forma di infuso come collutorio oppure direttamente sullo spazzolino. Vediamo i due modi di utilizzo.

L’infuso di timo

Prepariamo in una pentola 200 ml di acqua e 2 cucchiai colmi di timo in polvere o foglie di timo. Portiamo a bollore e lasciamo bollire per 10 minuti. Filtriamo e lasciamo raffreddare. Oltre ad avere un notevole potere sbiancante, il timo vanta virtù antisettiche e antibatteriche. Inoltre lenisce le gengive infiammate e portate al sanguinamento. Ricordiamo di conservarlo in frigorifero per massimo due giorni.

La spezia in polvere

Se abbiamo la piantina di timo possiamo coglierne alcuni rametti e metterli ad essiccare al sole o su un termosifone. A questo punto con un mortaio e un pestello riduciamolo in polvere. Possiamo utilizzare anche un mixer. Andrà ugualmente bene il timo in polvere già confezionato. Non ci resta che spolverizzarlo sullo spazzolino e strofinarlo sui denti. Noteremo subito la differenza e il colore decisamente più bianco. Nel caso fosse difficile strofinare il timo direttamente, possiamo preparare un composto in una terrina di olio di cocco e polvere di timo.

Anche se portiamo ancora la mascherina, è importante sfoggiare denti bianchi anche per il nostro umore. Infatti con denti bianchi e smaglianti guadagniamo nel sorriso e ci tiriamo su con l’umore.

Ecco come avere denti bianchi fai da te con questo ingrediente che tutti abbiamo in cucina e usiamo per insaporire il pesce ma ha un forte potere sbiancante.