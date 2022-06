Non solo bicarbonato per pulire i ventilatori in modo naturale, ma questo metodo che li renderà splendenti e profumatissimi

Le temperature si alzano ed è tempo di accendere i condizionatori. Non tutti, però, amano questo elettrodomestico e preferiscono qualcosa di meno impegnativo. Entra in campo, quindi, il ventilatore, che aiuta a far circolare l’aria e a darci sollievo. Purtroppo come il condizionatore, ha necessità di essere pulito.

Non è difficile che si accumulino polvere, sporco e batteri. In particolare se lo abbiamo lasciato da parte per lunghi mesi senza mai curarcene. Fortunatamente, pulire il ventilatore è molto facile e si possono utilizzare metodi naturali ed economici. Molti pensano che il bicarbonato sia l’unica opzione, ma non è così. Non solo bicarbonato per pulire i ventilatori, ma anche questo metodo che li renderà profumatissimi.

Tutti i passaggi per una pulizia profonda

Ci sono diversi tipi di ventilatori. Vedremo in particolare come pulire quelli da pavimento e quelli da soffitto. Per i primi, basterà staccare la corrente e togliere le viti, in modo da separare le griglie e le ventole. Questo per una pulizia profonda. Spolveriamo tutte le parti con cura, utilizzando uno spolverino oppure un panno in microfibra.

In una ciotola versiamo dell’acqua tiepida, dell’aceto bianco e del succo di limone. Intingiamo un panno e laviamo con cura tutte le parti del nostro ventilatore. Lasciamo asciugare bene all’aria. Se vogliamo un maggiore profumo, possiamo anche aggiungere oli essenziali. In questo modo le ventole, quando gireranno, emaneranno un piacevole profumo.

Al posto dell’aceto bianco, possiamo anche utilizzare il bicarbonato di sodio. Quando avremo finito rimontiamo i vari pezzi. Non dimentichiamoci dei pulsanti e del supporto, perché anche questi sono punti importanti. Specialmente i pulsanti, dove si accumulano i batteri, perché toccati di frequente. Passiamo tutte le parti, evitando la spina e i cavi. In questo caso possiamo asciugare con un panno.

Non solo bicarbonato per pulire i ventilatori in modo naturale, ma questo metodo che li renderà splendenti e profumatissimi

Per quanto riguarda, invece, i ventilatori da soffitto, il primo passaggio è sempre scollegarli alla corrente. Anche qui dovremo spolverare il più accuratamente possibile. Se lo sporco è davvero troppo per una semplice spolverata, cerchiamo di utilizzare un panno umido. Anche in questo caso potremmo utilizzare degli oli essenziali, come lavanda ed eucalipto, per profumare l’ambiente.

Il nostro ventilatore è pronto per essere utilizzato nelle giornate più calde. Molti non lo sanno, ma questo elettrodomestico può essere anche utilizzato per rinfrescare l’aria. Infatti ci basterà mettere del sale e poi del ghiaccio in un contenitore e posizionare il tutto di fronte al ventilatore. L’aria passera attraverso il ghiaccio e si rinfrescherà. Se abbiamo utilizzato degli oli essenziali, inoltre, non solo sarà più fresca, ma molto più profumata e piacevole. Per chi non ama il condizionatore può essere davvero un’ottima alternativa.

