Arriva l’estate ed è tempo di accendere il condizionatore per affrontare il caldo. Il condizionatore è sicuramente il nostro migliore amico durante l’estate. Non sempre ci basta una buona tenda da sole o una piscina per rinfrescarci. Con facilità possiamo superare anche le giornate più afose. La manutenzione, però, è estremamente importante. Questo perché dopo un anno di non utilizzo, germi e sporco potrebbero essersi annidati.

Non servono grandi sforzi per pulirlo e disinfettarlo. Possiamo facilmente farlo da soli in poco tempo. L’apparecchio dovrebbe essere pulito almeno due volte all’anno. Prima di accenderlo per la stagione estiva e quando lo chiudiamo definitivamente per la stagione invernale. Dobbiamo, però, seguire un certo ordine nella nostra manutenzione. Infatti, non dobbiamo solo pulire il condizionatore, ma anche il filtro e le bocchette.

Ecco come pulire il condizionatore con acqua e aceto più un ingrediente segreto per disinfettarlo a fondo per l’estate

Per prima cosa ricordiamoci di staccare la presa prima di fare qualsiasi pulizia. Dopo aver tolto il coperchio esterno, rimuoviamo la polvere. Possiamo utilizzare un semplice aspirapolvere. In pochi minuti toglieremo tutta la polvere accumulata. Per una pulizia più approfondita, prendiamo un panno in microfibra e un semplice sgrassatore. Rimuoviamo a mano tutto lo sporco presente nell’apparecchio. Se vogliamo un ottimo detergente naturale, mettiamo qualche goccia di olio essenziale di tea tree in acqua e aceto. Questa soluzione non solo pulirà a fondo, ma disinfetterà il condizionatore.

Ora passiamo ai filtri, la parte più sporca e importante da pulire. Se il condizionatore è composto da carboni attivi, possiamo lavare con acqua tiepida quelli buoni. Se invece si sono consumati, buttiamoli via e sostituiamoli. Nel caso in cui l’apparecchio avesse dei filtri normali, dobbiamo prestare un po’ più di attenzione. In particolare quando li smontiamo, stiamo attenti a non danneggiarli. Poi procediamo a spolverarli con cura, con uno straccio oppure passandoli con l’aspirapolvere. Infine laviamoli con acqua e aceto, oppure con acqua e bicarbonato. Questo perché dobbiamo sgrassare e disinfettare in profondità questo pezzo così importante. Lasciamo asciugare all’aria aperta i nostri filtri, non esponendoli, però, al sole.

Tea tree per un’azione disinfettante

Mancano solo le bocchette e la parte esterna da pulire e disinfettare. Con un panno, spolveriamo le prime. Poi utilizziamo dei prodotti specifici in commercio per disinfettarle a fondo. Una volta asciutte potremmo inserire il filtro, sempre con molta attenzione.

L’esterno può facilmente essere spolverato e poi pulito con un panno umido. Imbeviamo il panno nel nostro detergente naturale, composto da tea tree, bicarbonato e acqua tiepida per renderlo brillante. Infine attacchiamo la spina e controlliamo che tutto funzioni.

In pochi passaggi, ecco come pulire il condizionatore con acqua e altri semplici ingredienti. Un condizionatore pulito significa anche aria pulita. Per questo è importantissimo controllare di tanto in tanto che non ci siano problemi a livello dei filtri. Anche se è consigliato pulirlo a fondo solo due volte l’anno, cerchiamo di dare un’occhiata ai filtri durante la stagione estiva.

Lettura consigliata

Per mantenere pulita la piscina fuori terra si dovrebbe eseguire tutti questi passaggi per risparmiare nella manutenzione