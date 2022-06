I peperoni sono dei classici ortaggi di stagione che caratterizzano i mesi estivi. In commercio ormai sono disponibili tutto l’anno tuttavia sarebbe meglio non acquistarli fuori stagione, in quanto la mancanza di elevate temperature li renderebbe ancora meno digeribili.

I peperoni sono un tipo di frutto caratterizzato dalla presenza di numerosi nutrienti come la vitamina C, la vitamina K, le vitamine del gruppo B e la vitamina P.

Ma cos’è che rende i peperoni pesanti e difficili da digerire?

A rendere i peperoni di difficile digestione ci sono due composti presenti principalmente nelle parti bianche dei frutti, nei semi e nelle bucce. Questi composti sono la solanina e la flavina. Per tale motivo molti rinunciano alla bontà dei peperoni, tuttavia basta conoscere alcuni piccoli segreti e fare le dovute attenzioni durante la preparazione per ovviare al problema.

Molti commettono questi errori quando cucinano i peperoni rendendoli pesanti e difficili da digerire

La prima cosa da tenere in considerazione è la colorazione del peperone, che è indice del grado di maturazione e non della varietà dello stesso. Per tanto un peperone verde ricco di clorofilla è in realtà un peperone amaro quindi difficile da digerire. Mentre un peperone giallo, ricco di vitamina C, avrà una maturazione intermedia.

Il peperone di colore rosso invece sarà completamente maturo e di più facile digestione. Fatta chiarezza su questo punto, vediamo gli errori più comuni che molti commettono.

I due errori molto frequenti che rendono i peperoni indigesti

Il primo errore è quello di sciacquarli sotto l’acqua corrente. Questo gesto impedirebbe la formazione di quel liquido denso che si formerebbe in cottura e che permetterebbe lo sviluppo di un enzima che faciliterebbe la digestione.

Il secondo errore è l’eliminazione della buccia che faciliterebbe la perdita dello stesso liquido rendendolo ancora una volta più indigesto.

Ma se molti commettono questi errori quando cucinano i peperoni ci sono dei modi per renderli più digeribili. Basterà utilizzare piccoli e veloci trucchetti.

Il primo trucchetto indispensabile è fare attenzione al grado di maturazione. Più il peperone sarà immaturo più sarà indigesto.

Successivamente vanno eliminate tutte le parti biancastre ed anche i semi.

Consumarli abbinati a piatti come carni bianche, pesce, cous cous, riso ed evitare abbinamenti con alimenti come latticini, legumi, formaggi e uova.

Metodi di cottura

Esistono diversi metodi di cottura per i peperoni: arrostiti, al forno, in padella o bolliti. La cottura che proprio andrebbe evitata è quella arrostita perchè favorisce la perdita del liquido che caratterizza i peperoni e che li rende di più facile digestione. Se proprio non possiamo fare a meno di questa cottura allora potremmo aggiungere al piatto prima di consumarlo aceto e limone.

Se cucinati in padella invece potremmo aggiungere alla cottura delle fettine di mela. La mela durante la cottura rilascerà fruttosio e pectina in grado di rendere i peperoni più digeribili. In alternativa possiamo poi aggiungere un cucchiaino di zucchero che avrà la stessa funzione.

Se invece preferiamo consumarli senza la buccia meglio spellarli solo a fine cottura con qualche piccolo e veloce trucchetto.

