Una cantina è il sogno di molti appassionati di vino. Il vino ha bisogno di cure specifiche, soprattutto nella sua conservazione. Dedicare uno spazio in casa per questo prodotto si rende quindi necessario per chi lo ama. Una cantina non solo aiuta a mantenere buono il vino, ma è anche un arredo moderno e particolare.

Anche per chi ha meno spazio, avere una cantina potrebbe non essere una missione impossibile. Potrebbe risultare molto più facile di quanto sembri. In un colpo solo potremmo sfruttare gli ambienti inutilizzati e conservare le nostre bottiglie più pregiate. Ecco come creare una cantina per il vino in casa anche in poco spazio con questi consigli.

Il luogo perfetto

Per prima cosa è importante scegliere il luogo giusto. Una cantina, infatti, ha delle necessità. L’ideale sarebbe quello di costruirla in un seminterrato, ma l’importante è non avere elementi che potrebbero rovinare le bottiglie. In particolare elettrodomestici, che causando vibrazioni, potrebbero arrivare a rompere le bottiglie. Evitiamo la cucina e il salotto, preferendo un ripostiglio.

Dobbiamo tener conto anche di altre importanti caratteristiche, come la temperatura. Infatti, quella ideale è tra i 10 e i 14 gradi. Bisogna sempre tenerla sotto controllo, perché nel caso in cui superassimo i 20 gradi, il vino potrebbe deteriorarsi. Se, invece, la temperatura risultasse troppo bassa, potrebbe congelarsi. L’aspetto fondamentale è evitare assolutamente gli sbalzi improvvisi. Anche l’umidità è un aspetto da considerare e dev’essere solitamente intorno all’80%.

Evitiamo di esporre le bottiglie alla luce diretta, meglio ancora se le mettiamo in un luogo buio. Il vino, in questo modo, invecchierà in modo naturale. Infine, le bottiglie devono essere messe in un luogo con un po’ di areazione, per evitare la formazione di muffe.

Come creare una cantina per il vino in casa anche se abbiamo poco spazio grazie a questi consigli

Per creare una cantina ci serviranno degli scaffali. Non sottovalutiamo la scelta del materiale e preferiamo il legno, per mantenere stabile il livello di umidità. Evitiamo assolutamente il metallo, perché le bottiglie potrebbero scaldarsi facilmente.

Dopo aver scelto luogo e materiali per i ripiani, posizioniamoli nella stanza scelta. Dobbiamo anche mettere dei divisori tra le varie bottiglie, in modo che sia facile estrarle e riposizionarle, senza danneggiare le altre. Per questo motivo, dobbiamo metterle in posizione orizzontale con l’etichetta in bella vista.

Anche la sistemazione delle bottiglie ha una logica. Nel ripiano più basso vanno conservati gli spumanti e i vini bianchi. Questo perché necessitano di temperature più basse, al contrario del vino rosso che va messo nello scaffale più alto. Infine, i vini liquorosi vanno posizionati in verticale, perché sono i primi che di solito vengono consumati.

