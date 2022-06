Leggere è un po’ come addentrarsi in una realtà parallela. È un modo di uscire dal proprio Mondo e vivere per un attimo una vita che non ci appartiene.

Ma leggere è anche un modo per distrarsi, rilassarsi, dedicare del tempo a se stessi, mettendo da parte la frenesia di tutti i giorni.

Nonostante viviamo in un’epoca in cui domina la tecnologia, non abbiamo perso il piacere di sfogliare un bel libro. E poi, anche in questo caso la tecnologia ci viene incontro con i lettori di libri digitali, comodi e molto utili.

Ogni giorno troviamo nelle librerie tantissime nuove uscite, libri di ogni genere e adatti ad ogni esigenza. Giugno è ormai verso la fine e, come ogni mese, ci si chiede quali libri abbiano riscosso maggiore successo. Di recente, gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno stilato un piccolo elenco dei più letti nel mese di maggio secondo varie fonti disponibili online.

Sulla stessa scorta, vediamo quali sono i 3 libri più amati dal primo di giugno ad oggi, lasciandoci ispirare per la nostra prossima lettura.

Appassionanti e travolgenti, i 3 libri più letti di giugno rievocano la storia italiana e raccontano misteri da risolvere

Il primo si intitola Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker, pubblicato tra maggio e giugno 2022 e molto apprezzato dai lettori italiani. La storia parla del ritrovamento del cadavere di una donna, proprio Alaska Sanders, presso la riva di un lago. Il presunto colpevole confessa l’omicidio alla polizia e, quasi immediatamente, si toglie la vita.

Diversi anni dopo, però, il sergente che si era dedicato alle indagini riceve una strana lettera che fa riemergere il caso, oltre a tanti dubbi.

Aiutato da un amico, il sergente cerca la verità, ma la storia si complica con la scomparsa di un altro uomo che aggrava la faccenda.

Questo racconto risulta particolarmente adatto agli amanti di investigazione e a chi cerca un racconto entusiasmante e avvincente.

Passiamo al secondo libro, Un volo per Sara di Maurizio De Giovanni, pubblicato verso la fine di maggio.

Un volo per Sara e Solo è il coraggio

La storia tratta dello schianto di un aeroplano diretto in Sardegna, con diversi passeggeri, tra cui un importante imprenditore. La questione interessa un agente dei Servizi, che chiede aiuto a un’amica operante nell’Unità di investigazione. L’agente capisce che lo schianto nasconde questioni irrisolte risalenti addirittura all’epoca di Mani pulite. Tuttavia, solo una donna invisibile, Sara, potrà aiutare a risolvere il mistero e trovare la verità.

Proprio come il precedente, abbiamo a che fare con un libro avvincente che rievoca un’epoca triste della storia giudiziaria italiana.

Concludiamo con una recente pubblicazione che abbiamo già trovato nella classifica del mese di maggio, Solo è il coraggio di Roberto Saviano. Diversamente da altri libri dedicati alla storia di Falcone, qui si esplora la sua vita privata, le sue emozioni più profonde e nascoste al pubblico.

Non l’uomo dei tribunali che condanna la mafia, ma i momenti che precedono quelle decisioni e che lo portano lentamente all’isolamento.

Un libro intenso che mette in luce le difficoltà vissute e affrontate da una delle personalità più stimate della storia italiana.

Appassionanti e travolgenti i 3 libri di giugno ci terranno incollati dalla prima all’ultima pagina.

