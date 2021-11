Ci risiamo, coi primi freddi tornano i tanto odiati malanni stagionali che non ci lasciano mai in pace. In autunno, e ancora di più in inverno, è facile incorrere in episodi di mal di gola, raffreddore o altro ancora.

Tra le sensazioni più sgradevoli e fastidiose che ci possano capitare c’è sicuramente il catarro in gola. La formazione di questa sostanza ostruisce le vie respiratorie, facendoci respirare a fatica e dandoci quello sgradevole senso di soffocamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

A volte il catarro è riconducibile a problemi comuni e facilmente curabili. Avevamo già visto che per placare la tosse grassa sono utilissimi 3 rimedi naturali. Così come contro raffreddore e influenza potremmo sfruttare questo formidabile alleato del sistema immunitario.

In altre situazioni, purtroppo, potrebbero nascondersi dietro al semplice catarro altre patologie decisamente più spiacevoli. Vediamo di quali si tratta e quando è il caso di prenotare una visita.

Non solo asma e bronchite tra le cause del catarro in gola ma potrebbero celarsi anche queste serie patologie associate

Ricordiamo che il catarro non è altro che quella sostanza giallastra filante prodotta dalle mucose delle vie respiratorie. È il risultato della produzione senza sosta di muco.

Di per sé avrebbe un compito ausiliario. Infatti, aiuterebbe a catturare ed eliminare attraverso la tosse i microorganismi dannosi per l’organismo che provocano malattie e infiammazioni.

L’esposizione prolungata al freddo e le allergie stagionali potrebbero essere alcune delle cause scatenanti del catarro. Purtroppo, però, in certi casi potrebbero esserci in agguato alcune patologie da non sottovalutare, che si discostano dalle più comuni.

Infatti, secondo gli esperti della rivista scientifica Humanitas, potremmo essere affetti da polmonite, tracheite, pertosse, enfisema, fibrosi cistica e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

La lista non è neppure completa, poiché altre malattie potrebbero celarsi dietro le situazioni di catarro. Non esitiamo a rivolgerci al medico competente nel caso sospettiamo di avere una di queste patologie.

I rimedi contro il catarro

Dunque, non solo asma e bronchite tra le cause del catarro in gola ma potrebbero celarsi anche queste serie patologie associate. Curare direttamente il catarro non è possibile, se non attraverso la diagnosi di una delle patologie elencate sopra.

In ogni caso, possiamo almeno lenire questa condizione seguendo gli accorgimenti degli esperti di salute. In primis, può aiutare a sentirci meglio il consumo di bevande calde quali tè, camomilla e latte e miele.

È importante, infine, evitare che l’aria in casa diventi troppo secca e irriti ulteriormente le vie aeree. A questo scopo potremmo sistemare degli appositi umidificatori nelle stanze o lasciare dei panni umidi sui termosifoni.