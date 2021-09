Quando ci sono piccoli problemi di salute, non solo le medicine ma anche i rimedi naturali possono essere efficaci. Piante, fiori, oli essenziali, tisane e decotti, in alcuni casi, possono aiutarci a stare meglio. Insomma, i vecchi rimedi della nonna che curano i piccoli malanni in modo naturale, semplice e veloce.

Ad esempio, per curare i malesseri del corpo e rinvigorire orti e giardini basta solo una semplice pianta. Ma ricordiamo anche che per combattere infezioni e stress questo alleato naturale potrebbe essere davvero molto utile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una pianta dalle origini antichissime

Con l’arrivo del freddo, gli sbalzi e i cali di temperatura, i malanni di stagione sono sempre in agguato. Mal di gola, raffreddore, tosse e mal di testa sono le malattie più comuni. Oltre alle medicine e ai rimedi naturali come miele, tisane e decotti esiste una pianta, conosciuta da pochi, che può aiutare il nostro sistema immunitario a fronteggiare questi disturbi.

Parliamo dell’andrographis un’erba molto conosciuta e utilizzata nella medicina tradizionale cinese. Coltivata nel sud-est asiatico, questa pianta ha un portamento eretto ed ha un sapore estremamente amaro. Il fusto è sottile e di colore verde scuro, mentre i fiori sono piccoli, bianchi o rosa e fioriscono da settembre a dicembre. Una pianta che cresce soprattutto in un habitat selvatico e che, per essere sana e rigogliosa, necessita di luce e sole.

Pochi conoscono questo alleato del sistema immunitario che aiuta in caso di raffreddore, tosse e influenza

L’andrographis è una pianta dalle origini antichissime che possiede delle proprietà medicamentose. Infatti, in pochi conoscono questo alleato del sistema immunitario che aiuta in caso di raffreddore, tosse e influenza. Infatti, è conosciuta principalmente per le sue azioni antibatteriche, antiossidanti, antinfiammatorie naturali.

Proprio come queste 2 piante sono una bomba contro infezioni e malattie stagionali, anche l’andrographis possiede delle capacità immunostimolanti. Infatti è utilizzata dalla medicina tradizionale cinese e ayurvedica, da tantissimo tempo.

Ricca di flavonoidi, è usata principalmente per attenuare i sintomi dell’influenza, raffreddore, tosse, mal di gola e proteggere le vie respiratorie superiori. Grazie alla sua azione immunostimolante, potenzia e sollecita il sistema di difesa dell’organismo. Aumenta, quindi, le difese immunitarie e la capacità di combattere le infezioni causate dai malanni tipici invernali.

Spesso si assume in combinazione con altre piante. Ma facciamo attenzione perché potrebbe interagire negativamente con alcuni medicinali. In commercio, troviamo l’andrographis sotto forma di capsule, ma consigliamo sempre di consultare il medico prima di assumere qualsiasi immunostimolante.