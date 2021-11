Da sempre, l’oroscopo è un argomento molto dibattuto che però non va mai fuori moda. In genere, chi ci crede fermamente lo consulta regolarmente ogni settimana. I più scettici, invece, tendono semplicemente a snobbarlo e a non farci neppure caso quando alla radio passa la lettura.

L’anno sta, però, ormai per volgere al termine. Proprio in questo periodo, anche i meno “seguaci” dell’oroscopo, diventano un po’ più curiosi. Magari anche solo per una questione scaramantica, tutti vogliamo avere un’idea indicativa sull’andamento che avrà l’anno che sta per arrivare. E proprio per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa, già da qualche settimana, sta pubblicando articoli su quel che il 2022 ha in serbo per i vari segni dello zodiaco. Ma prima di pensare a voltare il calendario, soffermiamoci un attimo a pensare alla fine di questo 2021.

Infatti, pessime notizie questi 3 segni zodiacali che finiranno l’anno con rogne, sventure sentimentali e problemi di lavoro

In quest’ultima parte dell’anno, l’Ariete sarà piuttosto triste, sconfortato e amareggiato. Sentendosi attorniato da persone negative, comincerà a mettere in discussione molti dei suoi rapporti interpersonali e sentirà così il bisogno di prendere le distanze. Questa esigenza si farà sentire anche in campo sentimentale.

Per poter tornare a sorridere e a sentirsi più sicuri e motivati, i nati dell’Ariete dovrebbero pertanto ascoltare le loro esigenze e prendersi il tempo necessario per risolvere i loro dubbi e fare chiarezza. Ma non finisce qui. Le brutte notizie non riguardano purtroppo solo gli Arietini. La lista infatti continua.

Negatività e pessimismo per i nati sotto il segno della Vergine

La Vergine concluderà l’anno in preda alla nostalgia. Si sentirà molto solo e farà l’errore di continuare a pensare al passato, concentrandosi soprattutto su quanto è andato male e non ha funzionato.

Vita non facile anche per l’Acquario

Un fine anno abbastanza faticoso aspetta anche i nati sotto il segno dell’Acquario. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove non mancheranno cali di produttività e discussioni piuttosto accese ed animate. Come se non bastasse, questo clima teso sul lavoro avrà ripercussioni poco felici anche a livello sentimentale. Non sarà facile stare accanto ad un Acquario, che risulterà infatti piuttosto nervosetto, oltremodo intrattabile e facilmente irascibile. Insomma, un quadro non proprio dei migliori. Dato che, infatti, pessime notizie attendono questi 3 segni zodiacali che finiranno l’anno con rogne, sventure sentimentali e problemi di lavoro.

In ogni caso, è bene non mollare! Servono, infatti, ottimismo e fiducia per cominciare l’anno nuovo alla grande. E questo consiglio vale per tutti i segni.

