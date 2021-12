Portare in tavola una ricetta gustosa ma sbrigativa è sempre una grande soddisfazione. Non tutte le persone dispongono del tempo necessario per trascorrere ore e ore davanti ai fornelli. Quando, poi, la ricetta nasce pure con il tentativo di offrire una seconda possibilità al cibo avanzato, tanto di guadagnato.

In realtà, bastano solo 5 minuti per preparare questa torta salata veloce con la pasta sfoglia e riciclare gli avanzi di pranzi o cene precedenti. Attenzione, poi, perché conoscere questi trucchetti aiuta a cucinare ogni torta salata in modo impeccabile.

Gli ingredienti necessari per la torta di riso alla zafferano

un rotolo di pasta sfoglia;

200 grammi di risotto allo zafferano;

2 uova medie;

2 patate di media grandezza;

100 grammi di scamorza;

sale e pepe a piacere.

Ecco che bastano solo 5 minuti per preparare questa torta salata veloce con la pasta sfoglia e riciclare gli avanzi

Preparare questa torta è davvero veloce e sbrigativo. La ricetta nasce con l’intento di riciclare il risotto allo zafferano del giorno prima. Bisognerà iniziare pelando le patate e tagliandole in sottilissime fette della stessa dimensione. Fare bollire le fette per 3 minuti in acqua salata.

A questo punto, srotolare la pasta sfoglia e collocarla in una teglia foderata da carta forno. Bucherellare leggermente la sfoglia e ricoprirla con le fette sottili di patate ben scolate dall’acqua.

Sulle patate bisognerà disporre uno strato del riso allo zafferano avanzato e la scamorza tagliata a cubetti. Aggiungere anche un uovo sbattuto, il sale e il pepe.

La chiusura della torta e la cottura in forno

Arrotolare i bordi della pasta sfoglia per non far fuoriuscire l’uovo e per creare una sorta di decorazione. È possibile anche arricciarli usando i lembi di una forchetta. Quindi, spennellare i bordi con il tuorlo dell’altro uovo rimasto e infornare la torta a 180 gradi per circa una trentina di minuti. Gustare ben calda e filante.

Altre possibili varianti per riciclare gli avanzi

torta salata con pollo e coste;

torta salata con piselli, prosciutto e provola;

quiche con finocchi e besciamella;

torta salata con porri;

quiche con zucchine e carote;

torta di castagne e salsiccia.

Ma ecco anche ricetta e procedimento di quest’altra variante deliziosa da gustare ancora calda e filante.