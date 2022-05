Con le vacanze in arrivo, iniziano anche i preparativi per i viaggi. Oltre a preparare la valigia, ci occupiamo spesso anche di scegliere ristoranti e hotel dove soggiornare. Se viaggiamo in compagnia non possiamo prendere queste decisioni da soli. Queste scelte sono estremamente importanti per una vacanza senza pensieri. Per questo è fondamentale anche capire se chi viaggia con noi condivide le nostre stesse idee.

Un modo per scoprirlo potrebbero essere i nostri segni zodiacali. Infatti, il nostro segno mostra caratteristiche della nostra personalità. Non solo Ariete e Scorpione, ma anche altri segni zodiacali potrebbero avere delle incomprensioni a causa di differenze sostanziali nella personalità.

Segni governati da Marte

La prima coppia di segni sconsigliata è l’Ariete e lo Scorpione. L’Ariete non è estraneo alle avventure. Come primo segno dell’oroscopo, è sempre alla ricerca della migliore esperienza e cerca le escursioni più movimentate durante le vacanze. La loro testardaggine, però, li rende un compagno di viaggio difficile. Potrebbero risultare autoritari e impulsivi. Più che accettare un itinerario prefissato, preferiscono prendere una decisione all’ultimo minuto. Queste ragioni lo rendono difficile da gestire per un metodico Scorpione. Questo segno preferisce una buona organizzazione e un itinerario prefissato. Essendo entrambi i segni governati dall’aggressivo Marte, una piccola discussione potrebbe trasformarsi in un disastroso litigio.

Non solo Ariete e Scorpione, ma anche altri segni zodiacali che insieme potrebbero avere un’esperienza di viaggio da dimenticare

Il Toro è famoso per il suo amore del lusso e della stravaganza. Un viaggio con questo segno significa shopping, trattamenti Spa e ristoranti di qualità. Il Toro, però, è anche conosciuto per prendersi tutto il tempo che gli serve, senza badare a chi intorno a lui ha fretta. Mentre si troverebbe bene con una Vergine o un Capricorno, potrebbe essere davvero snervante per un Sagittario. Questo segno ama l’avventura e non ama le vacanze tranquille. Ha bisogno di costante movimento ed esperienze eccitanti, che invece il Toro cerca di evitare il più possibile.

Infine, Gemelli e Cancro sono un’altra coppia che è meglio non unire. I Gemelli socievoli, spiritosi e affascinanti non si tirano indietro dallo stringere nuove amicizie. Questo segno d’aria, però, ha una grande necessità di stimolazione intellettuale anche in vacanza. I loro itinerari prevedono diverse destinazioni, cambi continui di hotel e molte uscite serali. Il Cancro preferisce invece una vacanza dove possono avere un po’ di tempo per sé stessi e relax. Potrebbe risultare troppo difficile e faticoso stare dietro ad un Gemelli.

