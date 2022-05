Siamo già a metà maggio. Proprio ieri è iniziata una nuova settimana. Questo è quindi il momento più giusto per dare uno sguardo alle stelle. Leggere l’oroscopo è un’abitudine che può essere giornaliera, mensile o settimanale. Qualunque cadenza temporale si prediliga, l’oroscopo ci presenta il quadro generale del nostro futuro, più o meno imminente. La scorsa settimana è stata grandiosa per il Toro e altri 2 segni. Mentre il weekend appena trascorso è stato a dir poco memorabile per altri 4 segni, tra cui anche lo Scorpione. Nei cieli, però, nulla è immobile. Stelle e pianeti, ma anche la Luna e il Sole, sono in costante movimento. Stelle e pianeti, ma anche la Luna e il Sole, sono in costante movimento. Con i loro moti vanno ad influire sulle vite di ognuno di noi. Andiamo quindi a dare un’occhiata alla settimana appena cominciata, per scoprire chi saranno i più o meno fortunati delle prossime giornate.

Giove e Mercurio faranno trionfare Gemelli e Leone mentre questi 3 segni zodiacali vivranno momenti di grande stanchezza e tensione

Cominciamo dal segno dei Gemelli, per il quale è prevista una settimana sensazionale. Come preannunciato, dalla sua parte ci saranno Mercurio in congiunzione e Giove favorevole. Questa felice situazione astrale porterà grandi successi in ambito professionale. Verso il fine settimana, poi, ci sarà anche Venere a mettere lo zampino, ovviamente sempre in senso benevolo. I nati sotto il segno del Gemelli saranno particolarmente seducenti. Per i single, possibili incontri interessanti, soprattutto con qualcuno del segno della Vergine. Del tutto simile il quadro che si prospetta agli amici del Leone. Giove e Mercurio sorrideranno infatti anche a loro con ottime soddisfazioni nel campo del lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere porterà un carico di passione. Inoltre, chi è alla ricerca dell’anima gemella potrà avere un vero e proprio colpo di fulmine.

Situazione molto meno felice per questi altri 3 segni zodiacali

Abbiamo quindi visto che Giove e Mercurio faranno trionfare Gemelli e Leone. Purtroppo, però, non tutti potranno gioire. Mercurio porterà un po’ di rogne e grattacapi sul lavoro per i nati nel segno della Vergine che saranno quindi piuttosto nervosi e intrattabili. Giornate tese attendono anche gli amici del Sagittario. Per loro, i contrasti riguarderanno principalmente la sfera amorosa. Bisogna cercare di mantenere la calma e non lasciarsi sfuggire dalla bocca tutto quel che passa per la mente, perché c’è il forte rischio di mandare a monte un rapporto di lunga durata. Ad aggravare questo quadretto, già di per sé non proprio idilliaco, ci si mette poi il lavoro. Per i prossimi mesi, sono infatti in programma impegni molto importanti ed interessanti che, tuttavia, portano con sé anche stanchezza, sia fisica che mentale.

Situazione non semplice neppure per lo Scorpione che si trova in uno stato di confusione. Tanti progetti per la testa ma anche tanti ostacoli che non ne permettono la realizzazione. A risentirne non sarà solo il morale, ma anche la forma fisica. Anche il weekend non sarà dei migliori per la presenza della Luna sfavorevole.

Lettura consigliata

Il 2022 sarà ricco di sorprese per il super favorito Pesci ma la dea della fortuna strizzerà l’occhio anche a questi altri 3 segni zodiacali