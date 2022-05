Quando incalza la bella stagione, le ricette calde dell’inverno lasciano spazio a piatti più leggeri e freschi. Accantonati i tipici dolci da forno, come ciambelloni e torte di mele, si apre ufficialmente la stagione dei semifreddi e dei gelati. Cosa dire, poi, del tiramisù? Un dolce al cucchiaio tra i più famosi e amati di tutti i tempi. È facile e veloce. Basta conoscere la ricetta giusta per renderlo cremoso e gustoso come non mai, anche senza uova e panna.

Con l’aumento delle temperature, le gelaterie pullulano di persone impazienti e desiderose di ricevere il primo gelato della stagione. In questo periodo, si sperimenta molto anche tra i fornelli. L’intento è quello di replicare il gelato dei sogni direttamente dalla cucina di casa. Un’impresa piuttosto fattibile, soprattutto se si sceglie una ricetta furba per preparare un gelato fatto in casa semplice ma buono da laccarsi i baffi.

Questa sera, a stupire amici e parenti sarà la strepitosa la torta fredda più amata del momento. Una vera delizia che si prepara in soli 10 minuti. Stiamo parlando della torta fredda allo yogurt e fragole. Un vero asso nella manica per conquistare grandi e piccini con un solo dolce. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per la base

250 g di biscotti secchi;

3 cucchiai di yogurt bianco naturale.

Per la crema allo yogurt

250 g di yogurt bianco naturale (oppure per un risultato più aromatizzato, yogurt alle fragole);

250 g di formaggio Philadelphia light;

80 g di zucchero a velo;

1 baccello di vaniglia;

3 fogli di gelatina in fogli;

2 cucchiai di latte.

Per la decorazione

250 g di fragole fresche.

Strepitosa la torta fredda più amata del momento, senza burro e panna, si prepara in 10 minuti e non si cuoce in forno. Preparazione

Innanzitutto, adagiare i fogli di gelatina in una ciotola con dell’acqua fredda. Poi, con l’aiuto di un mixer frullare i biscotti e renderli in polvere. Dopo, inserire i biscotti in una ciotola e lavorarli con lo yogurt. Mescolare con cura e poi prendere una tortiera, possibilmente dalla chiusura a scatto. Posizionare un foglio di carta forno e versarci sopra l’impasto di biscotti. Livellare con un cucchiaio e formare la base della torta. Far riposare in freezer.

Intanto, prendere il baccello di vaniglia, incidere con un coltello e prelevare i semi. Inserirli in una ciotola e aggiungere lo yogurt, il formaggio fresco, poi lo zucchero a velo. Mescolare tutto con le fruste elettriche. Poi, prendere i fogli di gelatina (lasciati in precedenza in ammollo), strizzarli e farli sciogliere a bagnomaria con il latte. Attenzione a non far bollire il liquido. Versare la gelatina sul composto e mescolare per amalgamare tutti gli ingredienti.

A questo punto, prendere la base dal freezer e ricoprirla con la crema. La torta è pronta in soli 10 minuti. Poi, bisognerà lasciarla raffreddare in frigo per almeno 3 ore prima di decorarla. Poco prima di servirla, infatti, tagliare le fragole e decorare la torta a piacimento con le fragole fresche.

