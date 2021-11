La Borsa di Milano prosegue nella sua corsa al rialzo. Anche ieri i prezzi hanno realizzato un nuovo record annuale e ridotto le distanze con quello che è il prossimo target, quota 28.000 punti. Sul listino da qualche seduta gli acquisti sono distribuiti su molte azioni a larga capitalizzazione. Ieri, per esempio, tra i 40 titoli del Ftse Mib, ben 13 hanno guadagnato oltre l’1%. A Piazza Affari piove denaro su molti titoli, è in arrivo il rally natalizio?

Il rialzo non è solo della Borsa di Milano ma è corale di tutte le Borse europee, molte delle quali vicine ai record, come la Borsa tedesca. Invece la Borsa di Parigi ieri ha realizzato un nuovo record storico, in accoppiata con Wall Street che ogni giorno realizza un nuovo massimo.

Si moltiplicano gli acquisti sulle Borse europee ma questa in particolare sembra favorita

La rotazione degli investimenti da Wall Street all’Europa sta crescendo. I rialzi diffusi sui listini del Vecchio Continente dimostrano che gli operatori professionali hanno finalmente iniziato ad investire con decisione sui listini UE. Piazza Affari è tra le Borse che potrebbe godere maggiormente di queste nuove attenzioni. Infatti la Borsa di Milano è molto lontana dai massimi storici a differenza di Parigi, Londra o Francoforte. Quindi il nostro listino ha molta più strada da correre, potenzialmente potrebbe essere molto più attraente.

Si moltiplicano gli acquisti sulle Borse europee ma questa in particolare sembra favorita nei prossimi mesi. In questo momento la nostra Borsa vanta due vantaggi non indifferenti rispetto al resto delle Piazze europee. La nostra economia mostra più forza rispetto a quelle degli altri principali Paesi e la nostra crescita potenziale maggiore. Inoltre in Europa siamo il Paese che per il momento è il meno colpito dalla quarta ondata della pandemia. Questo costituisce un vantaggio perché non si ipotizzano nuovi blocchi produttivi, come invece sta accadendo in Russia, che possano rallentare la crescita.

Cosa potrebbe accadere oggi in Piazza Affari

Ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha realizzato un nuovo massimo annuale a 27.550 punti. Oggi la Borsa può superare questo record e ritoccarlo per raggiungere i 27.700/27.800 punti. Tuttavia occorre ricordare che oggi è l’ultima seduta della settimana, giornata che anticipa il fine settimana e quindi non favorevole agli acquisti. Perciò si potrebbe anche assistere a vendite di chi desidera monetizzare i guadagni delle ultime sedute. Nella giornata odierna i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari potrebbero scendere a 27.300 punti, chiudendo il gap aperto nella seduta di ieri. Tuttavia cali fino a 27.000 punti non preoccupano. Solamente una chiusura sotto 27.000 punti farebbe scattare un allarme. Un’ipotesi che al momento appare improbabile.

