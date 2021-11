Quando arriva il freddo, il nostro corpo può risentirne. Il cambio di stagione si riflette anche sul nostro organismo, che deve adattarsi alle nuove temperature con i tempi e i modi necessari.

Per questo motivo, spesso capita di arrivare a fine giornata stanchi e spossati, senza avere più neanche un briciolo di energia. Per superare al meglio queste giornate, è importante dormire bene e ricaricare le batterie, ma non solo.

Anche l’alimentazione è fondamentale. Partiamo con l’acqua: gli esperti consigliano di berne almeno 1,5 litri al giorno. In più, facciamo attenzione, perché durante i pasti sarebbe questo il numero ideale di bicchieri d’acqua da bere.

Per quanto riguarda i cibi, invece, una delle vitamine più importanti per rinforzare il nostro sistema immunitario è la vitamina C. Questa non c’è solo nell’arancia, come la maggior parte delle persone pensa. Esistono tantissimi ortaggi e altri frutti che contengono questa sostanza preziosa. Ecco dove trovarla.

Non solo arancia e agrumi, sarebbero questi gli alimenti ricchi di vitamina C importanti per il sistema immunitario

La vitamina C vanta grandi poteri antiossidanti, grazie ai quali rinforzerebbe il sistema immunitario e contrasterebbe alcune malattie. Quando si parla di vitamina C, praticamente tutti pensiamo all’arancia.

È noto, infatti, che arancia, limoni, pompelmo, mandarini e, in generale, gli agrumi, contengono vitamina C. Ciò che in pochissimi sanno è che questa vitamina è presente anche in tantissimi altri alimenti.

Un esempio su tutti sono i broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles, ma anche peperoni, pomodori, spinaci e tante altre verdure. Lo riporta Humanitas Research Hospital, che sottolinea che il modo migliore per beneficiare della vitamina C sia mangiare queste verdure crude o poco cotte.

Ricordiamo anche che questa verdura prodigiosa proteggerebbe da malattie cardiovascolari, dai malanni e non solo.

La vitamina C c’è anche in questi frutti

Per godere dei benefici della vitamina C, è bene consumare anche fragole, kiwi, lamponi, mirtilli, ananas, uva, ma anche melone e mango. Oltre che, ovviamente, tutti gli agrumi che conosciamo.

Quindi, non solo arancia e agrumi, sarebbero questi gli alimenti ricchi di vitamina C importanti per il sistema immunitario.

Vitamina C e raffreddore

Molti di noi pensano che la vitamina C abbia il potere di far guarire dal raffreddore. In realtà, studi scientifici avrebbero rilevato che la vitamina C non avrebbe nessuna proprietà terapeutica. Ciò vuol dire che non sarebbe in grado né di guarire né di prevenire un eventuale raffreddore.

Ciò che sarebbe in grado di fare, invece, è di ridurre la durata di tali problemi di salute. In ogni caso, è importante non abusare con l’assunzione di questa vitamina, e consultare sempre il proprio medico curante.