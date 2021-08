La verdura fa bene tutta, ma alcuni tipi in particolar modo. Gli esperti dicono di consumare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura, ma esiste una regola per assicurarsi di assorbire tutti i nutrienti necessari per stare bene.

Stiamo parlando della regola dei colori: è importante mangiare frutta e verdura rossa, arancione, gialla, blu, viola, bianca e verde. E per la precisione, esiste un tipo di verdura verde che apporta tantissimi benefici importanti, al nostro cuore e non solo. Si tratta del cavolo.

Molte persone mangiano il cavolo senza essere consapevoli delle mille proprietà di questa verdura. Si tratta di un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Per fare un esempio, il cavolo protegge il cuore dalle malattie cardiovascolari, grazie ad un aminoacido che abbassa la pressione sanguigna. E non è finita qui. Scopriamo insieme i mille benefici di questa verdura.

Pochi sanno che questa verdura prodigiosa protegge da malattie cardiovascolari, malanni e alcune forme tumorali

Il cavolo appartiene alla famiglia delle crucifere. Quando parliamo di “cavolo”, in realtà, facciamo riferimento a diverse varietà dello stesso alimento: cavolo verza, cappuccio, rosso, nero, cavolfiori e tante altre.

È importante assumerlo 2-3 volte a settimana, come condimento, contorno o come ingrediente di primi piatti. Le virtù del cavolo sono infinite. Partiamo dicendo che contiene pochi zuccheri, ma moltissime vitamine, minerali e fibre.

Straordinari benefici sul cuore

Il cavolo collaborerebbe alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Come riporta il sito dell’Educazione Nutrizionale Grana Padano (ENGP), il cavolo contiene antiossidanti e aminoacidi. Queste sostanze aiuterebbero ad abbassare la pressione sanguigna, a differenza di questi salumi sconsigliatissimi per chi soffre di problemi al cuore e ipertensione. Ma non è tutto.

Il cavolo aiuterebbe a prevenire alcuni malanni e anche l’invecchiamento precoce. Alcuni componenti del cavolo, infatti, fungerebbero da preventivi di alcune forme tumorali.

Senza contare che mangiare il cavolo favorirebbe l’eliminazione delle tossine e la motilità intestinale. E, in egual modo, non avremo mai più l’intestino pigro con queste 3 straordinarie verdure tipiche di agosto.

Il cavolo, quindi, avrebbe un’azione protettiva verso alcune patologie intestinali. Nonostante questo, però, pochi sanno che questa verdura prodigiosa protegge da malattie cardiovascolari, malanni e alcune forme tumorali.

Avvertenze per chi assume questi farmaci

I benefici del cavolo sono indiscussi ed evidenti. Ciononostante il consumo deve essere moderato per chi assume anticoagulanti orali. La criticità, infatti, è legata alla presenza di vitamina K che, in alcuni casi, potrebbe rappresentare un ostacolo ed interferire con la terapia farmacologica.

Per questo motivo, è importante chiedere consiglio al proprio medico, che saprà indicarci le migliori modalità di consumo del prodotto.

