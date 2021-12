Gli sbalzi di temperatura e i colpi di freddo potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema immunitario. Raffreddore, mal di gola, problemi alle vie respiratorie e influenza. Sono le tipiche malattie che proprio in questo periodo possono colpire il nostro organismo.

Naturalmente per cercare di evitare questi malanni di stagione, è fondamentale non frequentare per lungo tempo i luoghi chiusi, arieggiare sempre le stanze, lavarsi spesso le mani, tossire e starnutire coprendo naso e bocca.

Anche assumere vitamine e minerali aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie. Non solo utilizzando farmaci o integratori, ma anche una sana alimentazione potrebbe contribuire al nostro benessere. Infatti assumere frutta, verdura e pasti caldi, aiuterebbe a proteggersi dal freddo e a rimanere in salute.

Ad esempio questa pianta aromatica altamente antiossidante potrebbe controllare il colesterolo e stimolare il sistema immunitario.

Non solo arance e kiwi ma anche questo frutto tropicale poco conosciuto potrebbe aumentare le difese rafforzando l’organismo

La vitamina C è fondamentale per aiutare ad innalzare le barriere del sistema immunitario e si trova in un’ampia gamma di frutta e verdura. Non solo negli agrumi, ma ci sono tanti alimenti ricchi di questo nutriente. In particolare, possiamo assumere vitamina C, consumando questo frutto poco conosciuto e esteticamente molto originale.

Ci riferiamo al rambutan, originario del Sud Est asiatico. La sua forma, molto particolare, ricorda quella di uno strano riccio di mare. Infatti è dotato di spine, che in realtà sono morbide al tatto e si piagano facilmente.

Questi strani aculei, molto simili a capelli, sono posizionati sulla buccia che protegge la polpa degli agenti esterni. Il suo sapore è molto dolce, succoso, fresco ed estremamente gradevole al palato.

Un frutto dalle proprietà benefiche

Secondo gli esperti, il rambutan sarebbe un frutto ricco di proprietà benefiche. Infatti è una buona fonte di antiossidanti di origine naturale. Dal punto di vista nutrizionale, questo alimento sarebbe ricco di vitamina C, quindi perfetto per aumentare e rafforzare le difese immunitarie.

Ma non solo, la presenza di questa vitamina sarebbe fondamentale anche per neutralizzare i radicali liberi. Quindi rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Infatti, non solo arance e kiwi ma anche questo frutto tropicale poco conosciuto potrebbe aumentare le difese rafforzando l'organismo.

Il rambutan sarebbe anche un frutto ricco di sali minerali e fibre, utili per il benessere del nostro organismo.

Facciamo attenzione perché il consumo di questo alimento potrebbe scatenare delle reazioni allergiche.