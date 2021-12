A causa delle basse temperature e degli sbalzi termici, il nostro organismo, in inverno, è maggiormente esposto all’attacco di virus, batteri e malanni di stagione. Infatti tosse, mal di gola, febbre e raffreddore mettono a dura prova il nostro sistema immunitario. Per affrontare nel modo migliore questo periodo è necessario assumere sali minerali e vitamine che aiutino a rafforzare le difese immunitarie.

Non bisogna solo prendere integratori, ma un grosso aiuto è dato anche dall’alimentazione. Infatti alcuni cibi contengono dei nutrienti molto importanti in grado di fornire benessere al corpo.

Un esempio? Pensiamo a questo succo di frutta inaspettato che potrebbe alzare le difese e prevenire rughe e invecchiamento.

Non è né aglio né cipolla

Non solo frutta e verdura, ma anche le erbe aromatiche sono in grado di fornire al nostro organismo tutti quei micro e macronutrienti fondamentali per rimanere in salute.

Ci riferiamo ad un’erba aromatica in particolare, molto apprezzata per le sue proprietà e per i suoi usi in cucina.

Parliamo dell’erba cipollina, una pianta che appartiene alla famiglia delle Liliaceae, la stessa della cipolla, dell’aglio e del porro. È molto diffusa negli orti degli italiani perché è semplice da curare. L’erba cipollina può anche essere coltivata in vaso e tenuta in casa. Ma ricordiamo di allontanarla dalle fonti di calore e di innaffiarla spesso.

L’erba cipollina ha un sapore che ricorda quello della cipolla, ma risulta più delicata e digeribile. Si presenta come una pianta vigorosa formata da tanti bulbi allungati. In cucina si utilizzano le sue foglie, preferibilmente fresche.

Ecco la pianta aromatica altamente antiossidante che potrebbe controllare il colesterolo e stimolare il sistema immunitario

L’erba cipollina è molto apprezzata anche per le sue caratteristiche nutrizionali. È un alimento povero di grassi ma che fornisce al nostro corpo vitamine e sali minerali indispensabili. Infatti, ecco la pianta aromatica altamente antiossidante che potrebbe controllare il colesterolo e stimolare il sistema immunitario.

In particolare la vitamina C svolgerebbe delle importanti funzioni. Aiuterebbe a sostenere e rafforzare le barriere del sistema immunitario per combattere al meglio infezioni, virus e batteri. Inoltre, avrebbe anche il compito di neutralizzare i radicali liberi che agiscono sull’invecchiamento cellulare.

Inoltre, è un alimento ricco di fibre che aiuterebbero a regolare l’assorbimento di colesterolo e zuccheri, contribuendo a contrastare l’ipoglicemia e l’ipercolesterolemia. Infine non dimentichiamo che le fibre sarebbero anche in grado di aiutare l’intestino favorendo una regolare evacuazione.