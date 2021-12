A ridosso della fine dell’anno, un emendamento del Governo alla Legge di Bilancio 2022 fa spazio a 2 belle novità sull’universo TV. La prima è legata al rifinanziamento dei fondi destinati al cambio del televisore, la seconda riguarda la consegna del decoder agli over 70.

Presentiamole nei dettagli, dunque, facendo il punto sulle misure esistenti in tema di acquisto di nuovi apparecchi in linea con le future tecnologie. Anticipiamo solo che sono in arrivo finalmente 2 gioie per il Bonus TV e Bonus decoder che si affiancano al Bonus rottamazione TV. Infine ricordiamo che, sempre nel 2022, arriverà questo Bonus per chi soffre di ansia, stress e attacchi di panico.

Le 2 novità che la Legge di Manovra porta in pancia con sé

Per il prossimo anno, dunque, l’Esecutivo ha stanziato 68 milioni di euro per il Bonus TV e il Bonus decoder. Le risorse saranno messe a disposizione degli italiani per sostenere economicamente il prossimo passaggio al nuovo digitale terrestre.

La seconda novità riguarda invece gli over 70 con i redditi più bassi. Grazie all’accordo tra MISE e Poste Italiane, gli over 70 con assegno pensionistico sotto i 20mila euro annui potranno ricevere direttamente a casa il nuovo decoder. Ovviamente dovrà trattarsi di un dispositivo con costo massimo di 30 euro.

Infine, sempre in merito ai pensionati, ecco i fortunati pensionati che nel 2022 riceveranno un aumento mensile della pensione di 73,83 euro.

Quali sono gli incentivi oggi esistenti sull’universo TV?

Adesso facciamo il punto della situazione sugli incentivi previsti dal Governo per la transizione al nuovo digitale terrestre. La tecnologia digitale del futuro, infatti, risponde al nome di DVB-T2/HEVC. Essa prevede una risoluzione più elevata per i contenuti (migliore qualità) e introduce un nuovo standard di codifica per la compressione video.

Detto ciò, gli incentivi economici previsti dal legislatore sono i seguenti:

Bonus TV, utile per acquistare un nuovo apparecchio compatibile con i nuovi standard senza dover rottamare il vecchio televisore;

Bonus decoder, che serve a rendere compatibile un vecchio modello alle nuove tecnologie digitali;

e Bonus rottamazione TV nel caso in cui si volesse rottamare il vecchio apparecchio con uno nuovo e compatibile.

Finalmente 2 gioie per il Bonus TV e Bonus decoder che si affiancano al Bonus rottamazione TV

A questo punto vediamo di capire come funzionano, quanto erogano e, soprattutto, chi può richiedere questi incentivi. In sintesi abbiamo che:

il Bonus TV non prevede rottamazione di un vecchio apparecchio e consiste in uno sconto massimo fino a 30 euro. Lo possono richiedere (per tutto il 2022) famiglie e cittadini con ISEE fino a 20mila euro. Infine va precisato che la misura è cumulabile con il Bonus rottamazione TV;

anche il Bonus decoder prevede uno sconto massimo di 30 euro e si cumula al Bonus rottamazione TV. Come per il Bonus TV, lo può richiedere (nuclei familiari o singoli cittadini) chi ha un Indicatore Economico fino a 20.000 euro;

infine arriviamo al Bonus rottamazione TV, che non prevede nessuna soglia ISEE. È concesso a tutti i maggiorenni residenti ed in regola con il canone RAI, anche se l’incentivo è accordato una sola volta per nucleo familiare. Inoltre impone la condizione che si rottami una vecchia TV (acquistata prima del 22 dicembre 2018). In questo caso il Bonus concede uno sconto nella misura del 20% sul prezzo di acquisto della nuova TV, fino a un massimo di 100 euro.

Approfondimento

Quanto costa una TV 24 o 32, 40 o 65 pollici e perché questo è un momento d’oro per risparmiare?