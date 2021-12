Quante volte ci è capitato di aprire il frigorifero e non sapere cosa fare per cena? Oppure ritrovarsi con degli ospiti inaspettati e avere pochi ingredienti in dispensa? A noi di Proiezioni di Borsa volta ci piace consigliare nuove ricette veloci e gustose. Come sempre il nostro obiettivo sarà quello di preparare il meglio con il minimo sforzo e risparmiando il più possibile.

Appunto per questo, quello che proponiamo nelle prossime righe, è una preparazione che ha per ingredienti base uova e patate. Insieme i due ingredienti rendono questo piatto completo e genuino, adatto ad ogni situazione e ad ogni commensale. Inoltre, cosa non da poco, troveremo un nuovo utilizzo di questo fantastico tubero che, grazie alla sua versatilità può essere usato in disparate maniere. Altro che fritte o arrosto è in questo modo che le patate sprigionano il loro gusto e sorprenderanno i nostri ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prima di svelare il procedimento vorremmo sottolineare che questo piatto si preparare in meno di mezzora. Quindi, il tutto si traduce in semplicità e velocità di esecuzione

Altro che fritte o arrosto è in questo modo che le patate sprigionano il loro gusto e sorprenderanno i nostri ospiti

È il momento di tuffarci in questa ricetta che risolverà parecchie cene dell’ultimo minuto. Per preparare una frittata da cui ricavare otto fette ci occorre:

3 patate;

3 uova;

100 gr di scamorza grattugiata;

30 ml di olio EVO;

prezzemolo tritato;

sale e pepe q.b.

Primo obiettivo è la preparazione delle patate, che andranno pelate, fatte a fette e buttate in acqua bollente per circa 5 minuti. In una ciotola a parte rompiamo le uova e aggiungiamo il prezzemolo, il sale e il pepe. Con una frusta mescolare il tutto finché il composto sia ben omogeneo e pronto ad accogliere le patate che nel frattempo avremo scolato ed asciugato.

Continuare a girare con la frusta gli ingredienti cosicché diventino un tutt’uno.

Mettiamo una padella antiaderente sul fuoco, ma ricordiamo di ungerla con l’olio. Inseriamoci all’interno metà del nostro composto, cospargiamo ora il formaggio e ricopriamo il tutto con il restante rimasto nella ciotola. Copriamo la nostra frittata con un coperchio e facciamo dorate entrambi i lati a nostro piacere.

Prima di metterla nel piatto da portata vi consigliamo di asciugare l’olio in eccesso con un po’ di carta assorbente.

Approfondimento

Ecco 3 deliziosissime ricette da fare con gli avanzi di polenta dicendo no agli sprechi di cibo