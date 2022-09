L’autunno, iniziato da qualche giorno, porterà con sé i suoi frutti di stagione. Pesche, albicocche e prugne sono ancora sui banchi di mercati e supermercati, ma pian piano lasceranno il posto a castagne, cachi e melograni.

Discorso diverso per le verdure. Melanzane, pomodori, insalata, patate e peperoni sono ormai annuali. A loro si aggiungerà la zucca, un ortaggio tipico autunnale. Diventato il simbolo di questa stagione grazie alla festa di Halloween, che l’ha trasformata quasi in oggetto di culto.

Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni italiane che ne producono di più. Mantova e Piacenza sono le città in cui si trovano le migliori o comunque le più rinomate. Anche se a Napoli potrebbero non essere d’accordo, visto la bontà della cosiddetta cocozza zuccarina. Il colore verde scuro della buccia, una polpa di arancio intenso, con una forma molto allungata. Queste le caratteristiche di una varietà che non ha nulla da invidiare a quelle del nord.

Sono sempre più numerosi, in giro per l’Italia, i Pumpkin Patch di matrice americana. Ovvero degli orti o giardini in cui poter andare a prendere la propria zucca. Attività rivolte ai bambini, divertimento e tanta allegria per questi luoghi ormai presenti in diverse regioni della penisola.

Non solo al forno e nel risotto, ecco un dolce modo per gustare la zucca

Si esce con una zucca di belle dimensioni, poi per genitori e nonni arriva il dilemma su come cucinarla. Certo, se è molto grande si può decidere di dividerla. Un po’ al forno, un po’ in un cremoso risotto e un po’ per uno strepitoso dolce. Quello che andremo a consigliare oggi, partendo dagli ingredienti, che sono i seguenti.

200 grammi di farina;

100 grammi di farina di mandorle;

150 grammi di burro;

200 grammi di zucchero;

4 uova;

un limone;

1 kg di polpa di zucca;

150 grammi di zucchero;

250 grammi di panna fresca.

Una torta di zucca e mandorle davvero da leccarsi i baffi per tutto l’autunno. Che inizierà la sua preparazione dalla pasta frolla. Uniremo le due diverse tipologie di farine in una terrina. A queste aggiungeremo lo zucchero e la scorza di un limone. Quindi, verseremo il tutto sul piano da lavoro, creeremo una fontana in cui romperemo due tuorli d’uovo per poi aggiungere il burro precedentemente ammorbidito. Lavoriamo rapidamente con le mani, fino a formare un impasto morbido che andremo ad avvolgere nella pellicola, per poi riporlo in frigorifero per un’ora.

Come prepararla al forno per poi trasformarla in cremoso ripieno

Nel frattempo, toglieremo la buccia alla zucca, la taglieremo e la metteremo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa trenta minuti. Al termine della cottura, andremo a passarla in un setaccio, andando a unirla con lo zucchero. Quindi aggiungeremo gli albumi precedentemente avanzati e altre due uova intere. Amalgamiamo bene prima di versare la panna e le mandorle tritate.

Imburriamo una tortiera che ricopriremo con la pasta frolla. Quindi verseremo il composto cremoso ottenuto e faremo cuocere a 180 gradi per 45 minuti circa. Al termine della cottura, il profumo che si diffonderà in cucina sarà davvero speciale.

Questa torta è ottima sia come spuntino a merenda, che per una colazione nutriente. Non solo al forno e nel risotto è possibile, quindi, consumare la zucca. È assolutamente da inserire nella nostra dieta autunnale insieme ad altri cibi tipici di stagione.

