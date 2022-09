La lavastoviglie è un elettrodomestico dalle potenzialità straordinarie e del quale non possiamo più fare a meno. Questo strumento rappresenta un validissimo aiuto in cucina perché ci fa risparmiare molto tempo e fatica. Tuttavia, pulire a fondo la lavastoviglie è importante e possiamo farlo periodicamente usando prodotti naturali e alla portata di tutti. Se non puliamo la lavastoviglie con attenzione, si possono creare facilmente cattivi odori, ma anche muffa. In questo modo, piatti e bicchieri possono risultare sporchi. Vediamo insieme perché i bicchieri dopo il lavaggio possono risultare puzzolenti e opachi e come risolvere questo problema.

Perché i bicchieri rimangono opachi e puzzano?

I bicchieri di vetro sono oggetti che usiamo quotidianamente. Se prestiamo attenzione, possiamo notare che dopo un certo numero di lavaggi, sulla superficie e sul fondo del bicchiere può formarsi una patina opaca. Sono diversi i motivi che possono causare questo problema, tra cui la durezza dell’acqua, lavaggi troppo aggressivi e la presenza di calcare. Inoltre, se non puliamo in modo adeguato e periodicamente il filtro della lavastoviglie questo può portare cattivi odori e trasmetterli a piatti e bicchieri. Il filtro è il luogo in cui finiscono i resti di cibo e lo sporco. Pulirlo bene non solo ci permette di mantenere a lungo in salute il nostro elettrodomestico, ma anche di avere piatti puliti e splendenti. Oggi vogliamo spiegare come risolvere il problema di avere bicchieri opachi e maleodoranti usando un vecchio rimedio della nonna.

Il trucco per dire basta ai bicchieri opachi e che puzzano dopo la lavastoviglie

In cucina abbiamo alcuni prodotti che usiamo per preparare piatti deliziosi, ma che possono esserci utili anche per pulire e disinfettare le superfici. Ad esempio, il bicarbonato è un prodotto che possiamo usare a 360 gradi in casa per pulire, rimuovere cattivi odori e sbiancare. L’aceto di mele è un prodotto meno comune rispetto a quello di vino, ma altrettanto utile contro il calcare. Infine, il limone con il suo straordinario profumo ci permetterà di mandare via la puzza che spesso le lavastoviglie lasciano sui bicchieri.

Dopo esserci assicurati che il filtro sia sprovvisto di residui, tutto ciò che dobbiamo fare è creare un mix con questi 3 ingredienti. Dunque, uniamo 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, mezzo bicchiere di aceto di mele, il succo di un limone e mescoliamo il tutto. Versiamo questa soluzione naturale nello scompartimento dedicato al detersivo ed avviamo un ciclo di lavaggio completo. È questo il trucco per dire basta ai bicchieri opachi e maleodoranti. A fine lavaggio, i nostri bicchieri non saranno più opachi né puzzolenti grazie a questi 3 prodotti formidabili contro il calcare e i cattivi odori.

