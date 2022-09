L’estate sta finendo. Ogni anno è valido per cantare questo famoso ritornello dei Righeira datato 1985. Una canzone che ha segnato più di una generazione e che ogni anno torna di moda con la fine delle vacanze.

Anche questo 2022 non fa eccezione. Siamo entrati nella settimana che ci porterà all’autunno. Le temperature si stanno abbassando, compaiono le prime felpe, i primi golf e i primi giubbini. Piscine all’aperto e parchi acquatici sono ormai chiusi. Le spiagge, nelle località di mare, si stanno svuotando inesorabilmente. Un po’ di tristezza prevale per tutti i ricordi che ci ha lasciato l’estate.

La scuola è ripresa ormai in tutta Italia, così come tutte le attività sportive. Il periodo della quotidianità ci porterà fino alle festività natalizie. Tuttavia, l’autunno non è solo primo freddo, pioggia, malinconia e nostalgia. È una delle stagioni ideali per visitare posti nuovi, piccoli borghi o città d’arte, a costi sostenibili.

I suoi colori, per esempio, sono splendidi, prima che poi la natura si addormenti d’inverno. Alcuni dei suoi frutti sono spettacolari, pensiamo a castagne, funghi e zucche. Ma cosa dovremmo introdurre nella nostra dieta autunnale per rimanere in forma o per perdere quei chili di troppo che ci ha lasciato l’estate? Andiamo a scoprire come calibrarla, con alcuni accorgimenti.

Sarebbero questi i cibi da inserire nella dieta in autunno per dimagrire

Partiamo da chi arriva per prima. O meglio, è già arrivata sulle nostre tavole. Stiamo parlando della zucca, protagonista di diversi piatti appetitosi, dai primi ai secondi arrivando ai dolci. È un ortaggio molto depurativo che contiene tantissimi antiossidanti. Possiamo cucinarla in molti modi e questo è un altro punto a suo favore.

Passiamo, poi, ai funghi. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per poter avere una gamma di scelta molto ampia, tuttavia possiamo già indicarne i benefici. In primis, hanno un elevato contenuto di acqua e questo stimola la diuresi. Poi, contengono fosforo, potassio e altri sali minerali utilissimi al nostro sistema immunitario oltre che a quello cardiovascolare.

Broccoli, cavolfiore ed erbe aromatiche preziose per la nostra salute

Broccoli e cavolfiore non piacciono a tutti, soprattutto per l’odore sgradevole che emanano durante la loro cottura. Tuttavia, sono tra le verdure più preziose per il nostro organismo. Ricchissimi di vitamine, hanno un contenuto di calorie davvero esiguo. Aiutano sensibilmente la nostra battaglia contro la riduzione del peso, oltre a garantirci preziosi antinfiammatori capace di rafforzare le nostre difese immunitarie.

Le erbe aromatiche come timo, maggiorana, basilico e rosmarino sono straordinarie per combattere le prime malattie di stagione. In infuso sono assolutamente consigliate, per difendere il nostro organismo e per rigenerarlo dopo giornate stressanti.

I frutti per eccellenza dell’autunno, poi, sono due: le castagne e i cachi. Le prime arriveranno tra qualche settimana, per i secondi ci sarà da attendere un po’ di più. Energetici naturali, sono ricchi di fibre e ideali per combattere la stitichezza.

Dunque, sarebbero questi i cibi da inserire nella dieta, attingendo a piene mani da quello che la natura ci darà. In attesa dell’arrivo degli agrumi a novembre inoltrato.

