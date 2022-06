Siamo nel pieno della stagione dei sandali. Finalmente facciamo respirare i nostri poveri piedi, dopo mesi e mesi di calzettoni di lana e scarponi di pelle. Ma siccome in questa vita non può mai mancare una sfida quotidiana, eccoci a dover combattere con duroni e talloni screpolati. E nella disperazione, abbiamo provato di tutto: dai pediluvi a base di aceto alle maschere con dentifricio e bicarbonato. Se tra questi rimedi, non abbiamo trovato quello giusto per noi, niente paura! Ne esistono altri, che forse non conosciamo, per far sparire questi antiestetici talloni screpolati.

Allarme pelle secca e trascurata

I nostri talloni sono molto delicati. Sono sottoposti a parecchio lavoro durante il giorno: camminiamo, corriamo, stiamo tante ore in piedi. Tutto questo, in aggiunta all’azione di sabbia, sole e vento durante il periodo estivo, può contribuire al formarsi di screpolature sui talloni e la pelle diventa più secca e spessa. Anche l’eccessiva sudorazione potrebbe entrare nella cerchia delle cause più comuni di questo inestetismo. Meglio non sottovalutare la situazione e prendersi costantemente cura dei nostri piedi, tenendoli sempre ben idratati e rimuovendo le cellule morte.

Non solo aceto o dentifricio per i talloni screpolati, ma anche questi rimedi della nonna per farli sparire

Se abbiamo già provato il pediluvio con l’aceto per risolvere il problema dei talloni screpolati, non potremmo che amare lo stesso pediluvio con l’aggiunta di un ingrediente segreto: il colluttorio. In una bacinella versiamo un bicchiere abbondante di acqua calda, mezza tazza di colluttorio e mezza tazza di aceto. Immergiamo i nostri piedi e lasciamoli a mollo per 15 minuti. Questo pediluvio, una volta a settimana, aiuterà ad ammorbidire la pelle e renderla liscia e setosa. Perfetto come trattamento prima della pietra pomice: la pelle morta verrà via che è una meraviglia. Addio talloni screpolati!

Altrimenti, possiamo optare per un altro ingrediente segreto: la Coca Cola. Riempiamo la nostra bacinella, non più con aceto e collutorio, ma con una quantità abbondante di Coca Cola e lasciamo i piedi a mollo per una buona mezz’ora. A questo punto, sciacquiamo e idratiamo bene la pelle. Un rimedio sorprendente, non solo per i talloni screpolati ma anche contro calli e duroni.

Due rimedi naturali

Se preferiamo agire in modo naturale contro i nostri talloni screpolati, dobbiamo assolutamente provare la banana. Schiacciamo la polpa di due banane mature, stendiamo il composto ottenuto sui talloni e lasciamolo agire per 20 minuti. Ripetendo questo impacco tutte le sere, potremmo notare, nel giro di due settimane, la pelle dei talloni non più secca e screpolata, ma morbida e idratata. Un altro rimedio naturale per talloni screpolati, da associare a questo impacco, prevede: due cucchiai di succo di limone, due cucchiai di olio d’oliva e un pizzico di bicarbonato. Possiamo usare questo composto come scrub, prima di applicare la banana. Perciò, d’ora in avanti, non solo aceto o dentifricio per i talloni screpolati, ma questi impacchi portentosi, per avere finalmente piedi lisci e morbidi e poter indossare i nostri comodi sandali alla schiava o gioiello nuovi di pacca.

