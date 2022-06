Finalmente abbiamo messo via scarponi e stivali in pelle e abbiamo prenotato la nostra pedicure. Perché estate significa sfoggiare tacchi, zeppe e soprattutto piedi curati con smalti colorati, cavigliere, anellini e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, però, indossare belle scarpe significa spesso anche vesciche, male ai piedi e cerottini. Tacchi e zeppe vanno bene solo se abbiamo in programma di fare al massimo una decina di metri e poi stare sedute a sorseggiare qualche drink estivo. Ma praticità ed eleganza possono essere grandissimi amici, con i sandali da donna in tendenza per l’estate 2022. Infatti, non solo i tacchi vertiginosi stanno bene con i modelli alla schiava o gioiello.

Evviva le vie di mezzo

Sappiamo che per alcune può essere estremamente difficile rinunciare ai tacchi: regalano qualche centimetro in altezza, slanciano la figura, e associati ad un rimedio economico contro la cellulite, fanno sembrare il sedere più tonico. E poi parliamoci chiaro: sono bellissimi e ci fanno sentire super femminili. Ma non occorre per forza buttarsi su un tacco 12. Esistono anche le mezze misure. Potremmo optare per scarpe con un plateau sul davanti, che vada a compensare il tacco alto. Oppure, scegliere dei sabot con tacco largo e alto 5 centimetri, così da poter reggere anche per qualche chilometro. Tuttavia, oggi siamo qui per parlare di comodità allo stato puro, con questi modelli che rivoluzionano il concetto di eleganza: i sandali bassi.

Alla schiava o gioiello sono questi i sandali da donna più comodi per camminare senza rinunciare all’eleganza

Dopo una giornata in tacchi a spillo, cominciamo ad avere visioni deliranti di ciabatte e pediluvi. E tra i modelli più comodi dell’estate 2022 abbiamo proprio loro, le ciabatte, ma glamour. Una calzatura semplice come una ciabatta può diventare un accessorio lussuoso, scegliendo tra i modelli realizzati con pellami e intrecci pregiati, perfetti per i look più casual, ma che danno un tocco ricercato anche agli outfit serali. Per non parlare poi dei sandali alla schiava, che danno il loro meglio su suole flat. Perfetti per tubini e gonne corte, trasformano il look più semplice in un look di tendenza. Vogliamo essere ancora più eleganti? Allora scateniamo lo sberluccichio dei sandali gioiello. A infradito o no, questi sandali illuminano qualsiasi outfit e ci fanno apparire elegantissime, regalandoci un comfort che quasi ci sembrerà di camminare sulle nuvole.

E se non volessimo rinunciare ai centimetri?

Se proprio non vogliamo rinunciare ai centimetri in più in regalo, possiamo scegliere i sandali platform, con un rialzo uniforme che ci slancerà senza costringerci a soffrire. Comodissime e glamour, con intrecci e decorazioni di ogni tipo, si prestano a una moltitudine di look estivi. Se poi ne cerchiamo un paio per far respirare i piedi durante passeggiate e percorsi in montagna, buttiamoci sui sandali da trekking con suola in gomma. Ne esistono di davvero graziosi in commercio, perché anche la montagna richiede un po’ di buon gusto! Alla schiava o gioiello sono questi i sandali del momento: sandali bassi comodi ma eleganti, per godersi lunghe giornate e serate senza dolori e vesciche.

