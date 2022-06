La bella stagione porta alte temperature e cambiano anche i nostri pasti. Iniziamo a mangiare sempre più frutta e verdura per rinfrescarci. Questo anche per stare più leggeri e affrontare meglio il caldo. Purtroppo, però, più frutta significa anche più moscerini, attirati soprattutto durante l’estate. Questi insetti spesso non se ne vanno nemmeno quando la frutta è stata eliminata e le superfici pulite.

Ci sono però diversi modi per eliminare questo fastidio in modo naturale. Ci sono infatti diversi rimedi che aiutano a prevenire e allontanare questi antipatici insetti. Non solo aceto e bicarbonato per eliminare i moscerini, ma anche questi rimedi naturali.

Evitiamo di lasciare residui

Per prima cosa pensiamo alla prevenzione. Ricordiamoci sempre di buttare via la frutta troppo matura oppure di consumarla in ricette che la prevedono. Questo perché i moscerini potrebbero facilmente invadere la nostra casa se trovano della frutta marcia.

Nel caso in cui avessimo il secchio dell’umido dentro casa, ricordiamoci di buttare il sacchetto appena buttiamo via la frutta. Se ciò non fosse possibile a causa della raccolta porta a porta, allora procediamo a chiuderlo ermeticamente e, se possibile, a metterlo fuori casa.

Infine non lasciamo mai piatti sporchi per molte ore, soprattutto dopo pranzo. Questo perché non solo la frutta attira questi insetti, ma qualsiasi residuo di cibo. Evitiamo, quindi, di lasciare i piatti all’interno del lavello, in particolare se fa molto caldo. Allo stesso modo anche patate e cipolle marce potrebbero essere causa di sviluppo di moscerini. Ricordiamoci di tenerle sotto controllo.

Non solo aceto e bicarbonato per eliminare i moscerini della frutta in estate, ma questi rimedi facili ed economici

La prevenzione a volte non basta, però. Ecco alcuni rimedi naturali per i moscerini da frutta, che niente hanno a che vedere con aceto e bicarbonato. Il primo è il basilico, una pianta che non piace per niente agli insetti della frutta. Ci basterà sistemare una piccola pianta di basilico in cucina per diminuire il numero di moscerini.

Il secondo metodo prende in considerazioni odori particolarmente sgraditi a questi insetti. In particolare parliamo di lavanda e limone, due profumi che allontanano rapidamente i moscerini. Possiamo utilizzare degli oli essenziali da posizionare all’interno delle stanze interessate. Non solo elimineremo un fastidio, ma lasceremo un piacevole aroma nell’ambiente.

Infine possiamo creare una vera e propria trappola per i moscerini della frutta. Basterà mettere all’interno di un contenitore o di un bicchiere un po’ di vino o birra. Poi foderiamo l’intera superficie con il nastro adesivo e facciamo dei fori con una forchetta. In questo modo attireremo gli insetti che rimarranno attaccati allo scotch.

Potremmo anche essere costretti ad eliminare le uova dei moscerini. Solitamente le troviamo all’interno dei lavandini oppure nei contenitori per l’umido. Dobbiamo semplicemente lavare e disinfettare i luoghi interessati con bicarbonato e aceto.

Lettura Consigliata

La puntura di questo insetto presente in giardini e piante potrebbe portare gravi malattie se non si cura velocemente