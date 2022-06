Affascinante come Sean Connery e creativo come Stephen King è lui il segno che dominerà luglio 2022 superando anche i favoriti Ariete e Toro

Non sarà l’estate solo dell’Ariete e del Toro. Lo possiamo tranquillamente confermare ai nostri Lettori. Questo non significa che i due segni protagonisti sinora di questa prima parte dell’anno non lo saranno ancora. Ma sul podio potrebbe salire prepotentemente anche un altro segno che, secondo le stelle, avrà dalla sua l’appoggio di Venere ma anche di Giove. Questo potrebbe determinare l’arrivo di un sacco di sorprese, sia in amore che in ambito professionale. Non mancherà assolutamente il fascino di questo segno, magnificamente rappresentato da una delle icone eterne di Hollywood: Sean Connery. Ma, allo stesso tempo, come il genio dell’horror Stephen King, i nati sotto questo segno sapranno letteralmente costruirsi una nuova carriera all’insegna del successo.

Partenza col botto

Affascinante come Sean Connery e creativo come Stephen King, per la Vergine sembra davvero un luglio da ricordare. Le stelle parlano chiaro: luglio potrebbe davvero partire col botto per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Attenzione in modo particolare alla prima settimana che potrebbe portare incontri entusiasmanti a livello amoroso. Ma sono previste nuove amicizie che potrebbero addirittura sfociare in prospettive economiche e professionali innovative e allettanti. Intanto gli amici più cari si ricorderanno del prezioso legame con la Vergine, invitando e rinnovando i legami più profondi. Attenzione che dal 5 luglio in poi potrebbero arrivare sorprese a ripetizione.

Sean Connery è stato definito più volte “l’attore più sexy di Hollywood”. Lontano dal prototipo del macho, ma con quel suo sguardo intenso e una classe sopraffina ha fatto innamorare milioni di fan. Uno dei rari casi in cui donne e uomini sono rimasti ammaliati dal fascino e dal carisma di un attore. Ebbene, la Vergine, rappresentata alla grande in questo periodo dall’attore scozzese, avrà pochissimi rivali anche in amore. Venere darà tutto il suo appoggio soprattutto a coloro che cercano l’anima gemella.

Ma come il più famoso dei James Bond rappresenta la Vergine nel sex appeal, il celeberrimo scrittore americano ne è l’emblema a livello professionale. Si prospetta infatti un luglio che potrebbe portare grandi cambiamenti a livello professionale, con l’inizio di una nuova e prosperosa avventura. Ci sarebbero tutti i presupposti per ripartire da zero e cavalcare l’onda del successo.

