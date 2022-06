Le idee per passare un weekend felice insieme alla propria famiglia non mancano.

Spesso guardiamo alle mete più lontane e irraggiungibili, senza pensare che anche accanto a noi abbiamo ciò che cerchiamo. Per gli amanti della natura e degli animali, esiste un luogo affascinante alle porte di una grande città.

Infatti, a 30 minuti da Milano c’è un’incredibile oasi naturale che riempirà di ricordi la gita del fine settimana. Così al pari dei borghi qui vicino, è un’alternativa perfetta per rilassarsi in compagnia di chi si ama.

Il paradiso della fauna nel cuore della Lombardia

Per una giornata all’insegna del relax e del divertimento, grandi e piccini potranno trovare la propria meta ideale nell’Oasi di Sant’Alessio. Questa meravigliosa area naturale si trova in provincia di Pavia, nell’omonimo paese di Sant’Alessio con Vialone.

Fondata nel 1973, si distingue per la varietà di specie animali che la popolano, garantendo ai visitatori un tour variegato ed estremamente vivace. La gestione dell’oasi ha voluto riprodurre, il più fedelmente possibile, l’habitat della fauna di ogni genere.

Addentrandosi in ciascuno dei percorsi turistici si possono vedere animali locali o esotici, presi dalle loro faccende quotidiane.

Qui sono presenti anche diverse specie a rischio estinzione, che ricevono le cure e le attenzioni degli esperti.

Vediamo meglio cosa aspettarci da questo emozionante parco faunistico nel bel mezzo della Lombardia.

A 30 minuti da Milano c’è un’incredibile oasi naturale perfetta per una gita fuori porta con tutta la famiglia

L’Oasi di Sant’Alessio si articola in tre diversi sentieri esplorativi. L’itinerario europeo riproduce l’area delle Paludi Pontine e dell’Europa Meridionale.

Tra boschi e stagni si possono incontrare specie come caprioli, cicogne e anatre selvatiche, oltre ad una vasta varietà di pesci, come carpe e storioni. Per non scordarsi di uccelli come l’ibis sacro o l’airone guardabuoi, ben visibili nel periodo invernale.

Si prosegue con la visita alla bellissima voliera. Qui, da metà aprile ci si può rifare la vista dinanzi alla varietà incredibile di farfalle che svolazzano allegre.

A maggio, inoltre, si potrà assistere alla riproduzione di specie come Morfo, Ulisse e le incantevoli Monarca.

Il viaggio si conclude nel percorso tropicale, che permette di osservare animali esotici, alcuni dei quali non si vedono dalle nostre parti. Ne sono un esempio colibrì, caimani nani, pitoni e bradipi.

E che dire della splendida cornice fornita dalla vegetazione di orchidee, felci e alberi del pane?

Come arrivare

Raggiungere l’oasi da Milano è facilissimo. Basterà percorrere via Ripamonti e proseguire verso Pavia. Al bivio, dopo Lardirago, si seguiranno le indicazioni per Sant’Alessio. Giunti in paese, si arriverà a destinazione, passando per il castello.

Lettura consigliata

Questo borgo senza tempo sembra il quadro di un pittore ma è una meta della Lombardia dove passeggiare e mangiare bene