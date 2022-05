Come fare questo olio essenziale perfetto per pelle e capelli con solo 2 ingredienti più 1 modo per utilizzarlo che nessuno conosce

Cerchiamo sempre di più di utilizzare metodi naturali per prenderci cura di noi stessi. Questo per aiutare l’ambiente ed evitare componenti chimiche. Tra i prodotti più utilizzati per rimedi fatti in casa ci sono gli oli essenziali. Possiamo generalmente trovarli in erboristeria, soprattutto quelli che utilizzano piante difficilmente reperibili.

Esistono, però, alcuni oli essenziali facili da riprodurre in casa. Uno di questi è l’olio essenziale al rosmarino. Grazie a questi due ingredienti economici che possiamo trovare facilmente.

Come fare l’olio al rosmarino in pochi passaggi

Per questo olio essenziale ci basteranno:

qualche ramo di rosmarino fresco;

200 ml di olio extravergine d’oliva.

Iniziamo lavando accuratamente il rosmarino e asciugandolo. Mettiamo gli aghi della pianta all’interno di un sacchetto. Con un mattarello iniziamo a schiacciare energicamente gli aghi. Ripetiamo più volte. Prendiamo un vasetto di vetro e versiamo i nostri aghi. Infine aggiungiamo l’olio extravergine d’oliva e chiudiamo. Il nostro olio va conservato in un luogo fresco e buio per circa una settimana. Passato il tempo necessario, possiamo utilizzare il nostro olio essenziale.

Questo olio essenziale fai da te è perfetto per pelle e capelli più 1 modo per utilizzarlo che nessuno conosce

L’olio al rosmarino può essere molto efficace come ingrediente per la cura dei capelli. Qualche goccia di questo olio è infatti consigliata per contrastare la caduta e la forfora. Ha anche numerosi benefici che potrebbero favorire la crescita.

Per chi tende ad avere problemi di acne, massaggiare il viso con questo olio potrebbe aiutare a combatterla. Utile anche per le macchie, può rendere la pelle tonica e purificata. Viene spesso utilizzato nella creazione di maschere per il viso e per i capelli per le sue proprietà. Ecco come fare questo olio essenziale perfetto per pelle e capelli.

Un modo alternativo per utilizzare l’olio essenziale al rosmarino

Uno delle caratteristiche importanti di questo olio essenziale è la capacità di aiuta il cuoio capelluto. Generalmente viene applicato direttamente sulla testa e massaggiato. Altre viene utilizzato per creare maschere per i capelli.

C’è però anche un altro metodo di utilizzare questo prodotto. L’olio si può mischiare direttamente allo shampoo. Bastano, infatti, tre o quattro gocce nella quantità di shampoo che si decide utilizzare. Poi massaggiamo accuratamente il cuoio capelluto per far assorbire bene lo shampoo e l’olio. Risciacquiamo e applichiamo il balsamo. Questo potrebbe aiutare a rinforzare i capelli e aiutarli a crescere. Inoltre, sembra che sia utile per i capelli crespi.

