Dopo praticamente quasi 2 anni di stop per cerimonie ed eventi, quest’anno non sembra esserci pace. Ogni fine settimana c’è qualcosa da fare, una festa di laurea, di compleanno o un matrimonio. Queste sono le cerimonie e i ricevimenti più gettonati in questo periodo, anche se non ci facciamo mancare nulla. Magari un evento di lavoro con aperitivo a bordo piscina o una festa di lusso a cui desideravamo tanto partecipare.

Con tutte queste feste a cui andare è importante capire cosa indossare per fare bella figura. Soprattutto se non si tratta di un matrimonio, a volte abbiamo difficoltà a capire il dress code.

Non solo abiti da cerimonia, ecco qualche consiglio su come vestirsi per una festa d’estate in giardino o in piscina

Se siamo invitate ad un matrimonio, la scelta è davvero ampia in fatto di abiti. Non dobbiamo per forza limitarci ai soliti tubini, possiamo anche osare con gonne plissettate e jumpsuit. Saranno due ottime alternative per vestirsi elegante e alla moda per un matrimonio in questo periodo.

Ma se dobbiamo recarci ad un evento meno formale che, però, richieda un certo livello di classe? I coordinati e gli spezzati sono delle incredibili alternative in queste occasioni. Pratici e soprattutto versatili, si rivelano la scelta giusta per una festa in giardino o in piscina. Bellissimi quelli gonna e camicia, ma ancora più particolari sono quelli con i pantaloncini. La camicia di trasforma in giacca per ripararci dalla brezza serale, magari con una spalla a vista. Sì agli abiti da cocktail corti e sbarazzini, scegliamoli con la gonna a ruota anni ’50. Se vogliamo coprire le gambe, meglio optare per un abito midi, lungo al massimo fino alla caviglia.

Il must della stagione per i party estivi

Se vogliamo impreziosire il nostro look l’accessorio che non può assolutamente mancare è la borsa piccola. Una semplice e raffinata pochette per chi non ama attirare troppo l’attenzione e vuole comodità. Altrimenti si può osare con borse più particolari cariche di glitter, anche a mano con la catena. Stupendi i modelli con il manico unico rigido a mezzaluna, anche perché sono molto spaziose all’interno. Non dobbiamo per forza abbinarla alle scarpe, ormai questa regola è superata. E parlando di scarpe, il tacco ci aiuta non solo a essere più raffinate, ma anche più slanciate. Se non abbiamo gambe chilometriche, meglio evitare i sandali bassi, piuttosto meglio un tacco medio. Se l’abito è luccicante optiamo per una scarpa opaca, anche rivestita in lycra o scamosciata.

Insomma, non solo abiti da cerimonia per essere chic e raffinate agli eventi estivi. Non serve spendere un sacco di soldi per un abito che lasceremo nell’armadio ad impolverarsi. Piuttosto scegliamo soluzioni più adattabili o spezzati da sfruttare più volte. Eleganza non è per forza sinonimo di costoso.

