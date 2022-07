Quando la muffa invade le superfici di casa nostra, automaticamente tutto sembra sporco. Possiamo anche pulire tutti i giorni, eppure queste brutte macchie faranno apparire tutto incredibilmente trascurato.

Il problema, oltre che estetico, esiste anche, e soprattutto, per la nostra salute. Le patologie causate dalla presenza delle muffe sono tante e diverse tra loro. Prime tra tutte le allergie respiratorie, che possono nascere proprio per l’effetto negativo creato dalle spore della muffa.

Per evitare questi disagi, appena noteremo della muffa in bagno, dovremo attrezzarci per rimuoverla. A un primo impatto potrebbe sembrare difficile, ma, con i metodi giusti, sarà un processo facile e veloce.

Un prodotto per la pulizia da creare anche a casa

Oggi scopriremo come preparare con le nostre mani in 2 minuti un composto che eliminerà finalmente la muffa dalle superfici. Potremo utilizzarlo, in particolare, sul silicone del box doccia e sul water.

Entrambe queste zone del bagno, infatti, tendono a ospitare frequentemente delle macchie di muffa. Capita soprattutto a causa dell’umidità, che crea l’ambiente ideale per la proliferazione di questi microrganismi indesiderati. Per eliminare tutto in una sola passata, ci serviranno solo 2 ingredienti.

Come eliminare la muffa dal silicone del box doccia e dal water senza fatica con questa pasta fai da te ottima contro le incrostazioni

Quando notiamo delle formazioni di muffa sulle superfici del bagno, dovremmo industriarci subito per eliminarle.

In particolare, avremo bisogno di 2 prodotti per la pulizia della casa. Stiamo parlando dell’acqua ossigenata e del bicarbonato. Dovremo mischiare 15 grammi di bicarbonato a 1 bicchiere di acqua ossigenata.

Dopo aver mischiato il tutto, potremo aggiungere anche 2-3 gocce di olio essenziale di tea tree. Questo composto sarà perfetto per eliminare la muffa dalle superfici del bagno e per igienizzare.

Ecco come utilizzarlo

Basterà stendere questa pasta sul silicone della doccia e sulle pareti del water e lasciare agire per almeno 15 minuti. Dopodiché, si dovrà cercare di rimuovere ciò che resta con lo spazzolino del water e poi tirare lo sciacquone.

In questo modo rimuoveremo la maggior parte, se non la totalità, della muffa presente sulle superfici. Inoltre, ricordiamo che, se non dovesse bastare una sola passata, potremo ripetere il procedimento una seconda volta. Ecco come eliminare la muffa dal silicone del box doccia e dalle pareti del gabinetto, per ritrovare la pulizia di un tempo e vivere in un ambiente più sano.

Ricordiamo, inoltre, che l’acqua ossigenata ci servirà anche per pulire perfettamente il marmo esterno di davanzali e scale in soli 5 minuti.

