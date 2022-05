Pensiamo sempre che, per fare una bella vacanza, servano tantissimi soldi, ma non è per forza così. In Italia, a pochi passi da casa nostra, potremo visitare luoghi splendidi, a prezzi davvero economici, anche a 50 euro a notte, ad esempio.

Come se non bastasse, potremmo risparmiare ancora di più, visitando luoghi mozzafiato completamente gratuiti. In questo articolo, infatti, scopriremo la bellezza di un posto eccezionale, tutto italiano, che ospita delle piscine naturali d’acqua azzurra e cristallina.

Il paesaggio è reso, poi, ancora più suggestivo dal fatto che, questi specchi d’acqua naturali, sono situati all’interno di un canyon, nella natura più selvaggia. Scopriamo, dunque, il nome di questo luogo che ci permetterà di fare un bagno da sogno, alla cifra di 0 euro.

Non si paga nulla per visitare queste straordinarie piscine naturali d’Italia, inserite tra i luoghi più belli al Mondo in cui fare il bagno

Iniziamo subito dicendo che questo luogo non è propriamente adatto a chi ama le spiagge di sabbia fine e chiara, che sembra zucchero a velo.

Il luogo di cui parleremo oggi, infatti, ha un paesaggio più roccioso, il quale circonda i bellissimi laghetti di Avola. Si chiamano così le due piscine azzurre create dal fiume Cassibile. Ci troviamo a Sud dell’Italia, in Sicilia, nella riserva naturale di Cavagrande.

Questo luogo è un vero e proprio paradiso per chi è appassionato di trekking e di lunghe camminate, per la conformazione variegata del territorio.

Le rocce formano un vero e proprio canyon, che raggiunge anche profondità di oltre 200 metri. Le acque qui sono cristalline e limpide, proprio grazie alla venerazione che gli appassionati dedicano a questo posto. Il luogo è così bello che anche l’emittente TV statunitense CNN l’ha inserita tra i luoghi più belli al Mondo in cui fare il bagno.

Ecco come raggiungere questi luoghi

Per vedere i laghetti d’Avola e bagnarsi in queste acque preziose, si dovranno utilizzare i sentieri presenti nella zona. Passeggiando in questi luoghi si potrà godere di un paesaggio colorato, caratterizzato dalla grande varietà di piante presenti, come platani, edere e salici.

Per non parlare della fauna selvatica che abita queste zone: con un po’ di fortuna, si potranno osservare volpi, ricci e diverse specie di uccelli. Non si paga nulla per visitare queste straordinarie bellezze naturali, che dovremmo inserire per forza tra le nostre tappe se faremo un viaggio nella splendida Sicilia.

