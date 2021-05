L’estate si sta avvicinando ed è tempo di pensare alle vacanze!

Anzi, in realtà siamo già in ritardo, visto che molte persone si sono già affrettate per prenotare la propria vacanza.

In questo articolo consiglieremo 3 mete straordinarie che si trovano in Italia, ma che schiacciano l’occhiolino anche al portafogli. In questi luoghi c’è proprio tutto: cibo da favola, paesaggi spettacolari e prezzi bassi. Cosa c’è di meglio? Nulla forse.

Scopriamo subito insieme la classifica delle 3 mete più economiche d’Italia perfette per trascorrere delle vacanze all’insegna del risparmio e della bellezza.

Cilento, Campania

Questa parte della Campania non è molto battuta dal turismo di massa, ma è davvero incantevole. È una terra fatta di semplicità, cibo genuino e tradizioni che resistono nonostante il tempo che passa. Qui la vegetazione la fa da padrona, nonostante i borghi suggestivi che si affacciano direttamente a picco sul mare.

In questa terra le possibilità sono infinite. Chi vuole una vacanza rilassante con i piedi a mollo nel mare potrà farlo gratuitamente, ma anche chi ama la cultura qui troverà pane per i suoi denti. Giochiamo d’anticipo e troveremo prezzi davvero concorrenziali!

Rodi Garganico, Puglia

Spostiamoci più a sud, in Puglia. Soprattutto negli ultimi anni, la Puglia è stata presa di mira da tantissimi turisti, ma non per questo i prezzi sono cresciuti ovunque.

Un esempio è Rodi Garganico, dove possiamo trovare sistemazioni anche a 50 euro a notte. Rodi Garganico fa parte del Parco Nazionale del Gargano e ha un mare stupendo, tanto che più volte è stata insignita della Bandiera Blu. Le spiagge di sabbia finissima, l’ottimo cibo, i vicoli e le terrazze panoramiche regaleranno ai turisti una vacanza da favola.

Maratea, Basilicata

La Basilicata vanta prezzi davvero vantaggiosi. Quando si parla di risparmio, non può non venirci in mente Maratea. Nonostante i prezzi bassi, è molto organizzata.

Maratea ha addirittura un punto in comune con Rio de Janeiro: entrambe sono dominate dalla statua del Cristo Redentore, e questo le dà un bel tocco di internazionalità.

L’aspetto più bello di questa terra, però, rimangono le sue tradizioni, forti e indissolubili nel tempo. Una terra davvero da scoprire.

Ed ecco la classifica delle 3 mete più economiche d’Italia perfette per trascorrere delle vacanze all’insegna del risparmio e della bellezza.

