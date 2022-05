L’estate è il momento in cui chi ama la moda può sfoggiare finalmente i propri capi preferiti nel massimo del loro splendore. Dai vestiti corti a quelli lunghi, dai top più esotici a quelli più maliziosi, c’è solo l’imbarazzo della scelta quando apriamo l’armadio. Ma uno dei componenti del nostro outfit più difficili da scegliere sono i pantaloni. Meglio corti o lunghi? Aderenti o larghi? E di che materiale? Quando le temperature diventano insopportabili, a guidarci deve essere non soltanto la moda ma anche considerazioni di carattere pratico. Fortunatamente esiste un modello di pantaloni che non solo sono all’ultimo grido, ma anche comodissimi, elastici e adatti a tutte le età, dalle teenagers alle donne mature. Vediamo quali.

I pantaloni aderenti non vanno più di moda

Fino a un paio di anni fa i pantaloni aderenti stile sportivo erano all’ultima moda anche per le uscite serali. Oggi il trend ha fatto inversione di marcia e sono sempre più amati i pantaloni più larghi, comodi e ariosi. Ovviamente possiamo sempre ripiegare sullo short, ma come sa bene chi non è più giovanissima, gli short sono una scelta impegnativa se non abbiamo gambe perfette. Fortunatamente non dobbiamo rinunciare a stare al fresco se vogliamo seguire la moda, perché seguendo alcune semplici regole anche gli abiti coprenti possono essere freschissimi.

Non short o a palazzo, sono questi i pantaloni freschissimi che spopoleranno questa estate e sono perfetti anche dopo i 50 anni

I pantaloni che andranno di moda quest’estate sono gli splendidi pantaloni culotte. Si tratta di pantaloni larghi, non aderenti, a prima vista simili a quelli a palazzo. Attenzione però, perché i pantaloni culotte sono più corti di quelli a palazzo, generalmente hanno la vita più alta, e sono più aderenti sul sedere, mentre si allargano verso la gamba. Sono insomma coprenti, ma allo stesso tempo freschi e super eleganti. Ma vediamo come valorizzarli al meglio.

Come valorizzare al meglio i pantaloni culotte

Non short o a palazzo, sono i pantaloni culotte che dovremmo indossare quest’estate. Fortunatamente sono molto semplici da abbinare. Vanno bene con sandali, scarpe da ginnastica, ma anche tacchi e scarpe eleganti, oltre che con un modello di scarpe che sta tornando di moda dopo anni nel dimenticatoio. Per quanto riguarda il top, le signore sopra i 50 anni possono abbinare i pantaloni culotte con una semplice t-shirt, avendo cura di infilare i bordi della maglia dentro i pantaloni. Quando fa molto caldo, abbiniamoli anche a una canottiera aderente. Più difficile invece indossarli con una camicia, ma si può fare quando sia la camicia che i pantaloni sono tinta unita.

Approfondimento

