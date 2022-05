Negli ultimi mesi il titolo Fullsix non ha dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti in quanto va sempre a collocarsi in fondo alla classifica dei migliori titoli del suo settore di riferimento, dove svetta in classifica CrowdFundMe. Tuttavia, visto l’andamento degli ultimi tre mesi il titolo Fullsix potrebbe presto partire al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 0,67 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che verrebbe confermata da una chiusura settimanale superiore a 0,83 euro. In questo caso, potrebbe essere molto probabile in area 1,25 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, l’obiettivo successivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 0,41 euro.

Avvertenze

Prima di concludere, alcune raccomandazioni sul titolo Fullsix. Trattasi di un titolo che va approcciato con molta cautela, anche per via della sua capitalizzazione di poco inferiore agli 8 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 15.000 euro. Ciò fa sì che la volatilità delle azioni Fullsix sia molto elevata. Ad esempio, negli ultimi 3 mesi le azioni Fullsix sono state più volatili del 90% delle azioni di Piazza Affari. Si sono mosse, infatti, del +/-10% ogni settimana.

Connesso al basso controvalore scambiato c’è il discorso delle sedute di contrattazioni senza scambi. Nel caso specifico del titolo in questione c’è una probabilità di poco superiore al’8% che non ci siano scambi nel corso di una seduta. Sale, invece, al 15% la probabilità che a fine giornata i valori di apertura, massimo, minimo e chiusura coincidano.

Per concludere ricordiamo che le azioni Fullsix fanno parte della black list della CONSOB che include quelle che devono fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Da gennaio 2022 in poi abbiamo assistito a un peggioramento della situazione sul titolo. Prestare, quindi, molta attenzione.

Il titolo Fullsix (MIL:FUL) ha chiuso la seduta del 25 maggio in rialzo del 5,80% rispetto alla seduta precedente e ha segnato un ultimo prezzo a 0,73 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

