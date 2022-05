I segni sul viso possono causare notevoli problemi, sia estetici che psicologici. Le cause del loro insorgere sono molteplici, ad esempio l’acne, una bruciatura o un intervento medico. Tuttavia non è necessario rammaricarsi ogni volta che si vede riflesso il segno nello specchio, o soffrire sotto lo sguardo curioso delle persone che incrociamo.

Infatti nascondere le cicatrici del viso si può sia ricorrendo agli insegnamenti delle nostre nonne tramandati di bocca in bocca, sia grazie all’utilizzo di prodotti cosmetici specifici di ultima generazione.

Rimedi naturali

Teniamo presente che se un segno permane invariato sulla nostra pelle per più di 18 mesi, si definisce cicatrice. Solitamente queste si formano su una zona esposta ed è più facile che si creino su una cute carente di vitamine come la B, la C e la K. Vediamo quali sono i rimedi naturali che nel tempo potrebbero dare eccellenti risultati per attenuare questi segni. Ebbene l’olio di rosa mosqueta è un concentrato di vitamine che stimola il rinnovamento cellulare. Migliorando l’elasticità della pelle, dunque, favorisce il riassorbimento delle cicatrici. Bisognerà applicarne tutti i giorni qualche goccia sulla zona interessata e massaggiare delicatamente. In alternativa si può optare per l’olio di germe di grano oppure l’acqua di cocco. Quest’ultima va applicata sulla pelle con un batuffolo di cotone la mattina e la sera. La naturale ricchezza di vitamine sali minerali e antiossidanti dell’acqua di cocco, stimola la produzione di collagene e di elastina dunque favorirebbe la scomparsa dei segni cutanei.

Nascondere le cicatrici del viso si può con questi rimedi naturali e un trucco specifico che fa miracoli

Lasciando il tempo a questi rimedi naturali di agire vediamo qual è il trucco da preferire per nascondere le cicatrici. Per prima cosa va applicato sul segno con una spugnetta un correttore di colore verde. Poi passiamo invece al normale correttore da stendere su tutto il viso e sfumare intorno all’aria cicatrizzata. Manca solo un ultimo passaggio. Dunque prendiamo un pennello grande. Quindi spolveriamo il viso con della cipria trasparente in modo da fissare il trucco. Bisogna eseguire questa operazione con movimenti circolari. In questa maniera infatti il risultato finale sarà un trucco molto naturale.

Non dimentichiamo che è fondamentale proteggere sempre le aree del viso con una crema solare. In particolar modo in presenza di cicatrici è bene adoperare un fattore di protezione solare alto, o comunque non inferiore a 30.

Rivolgendosi ad un dermatologo si può optare per trattamenti medici, come la dermoabrasione o la laser terapia, per eliminare i segni della pelle.

Lettura consigliata

Potremmo rimanere tutti sbalorditi nello scoprire quali sono le migliori creme solari del 2022 ed è uno studio a rivelarlo