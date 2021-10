La moda cambia e si rinnova a velocità sempre più vertiginose. Ciò che andava di moda l’altro ieri, oggi, potrebbe risultare terribilmente “passè”, e viceversa. A volte le mode ritornano. Ma non tutti i capi hanno la stessa comodità. Basti pensare agli skinny jeans super aderenti, o ai pantaloni a vita bassissima. Soprattutto le donne, a volte faticano a trovare dei pantaloni adatti a loro se non sono di moda.

Ma ci sono buone notizie. Sta finalmente tornando sugli scaffali dei negozi un modello amatissimo dalle donne. Questi pantaloni risolvono anche uno dei più grandi problemi che da sempre tormenta il genere femminile: la mancanza di tasche. Vediamo quindi di cosa si tratta, e come sfoggiare al meglio questi pantaloni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tornano finalmente di moda questi pantaloni amati dalle donne che risolvono un fastidiosissimo problema

Ma di quale modello di pantaloni stiamo parlando? Si tratta dei cargo pants, ovvero i pantaloni con tante tasche.

I cargo pants originariamente erano indossati soprattutto da chi faceva attività all’aria aperta, da escursionisti, e persino dai militari. Ma oggi sono diventati un vero e proprio fashion statement.

Ne esistono in diversi colori e modelli, ma la caratteristica che tutti i cargo pants hanno in comune è una: sono pieni di comodissime tasche. I cargo pants sono fatti apposta per poter infilare in tasca tutto il necessario. Hanno tasche piccole, grandi, con cerniera, con bottone, e tutti gli altri tipi di tasche che possiamo immaginare.

Finalmente anche le donne che non amano portarsi sempre dietro una borsetta avranno il posto per tenere in tasca tutto il necessario. Tornano finalmente di moda questi pantaloni amati dalle donne che risolvono un fastidiosissimo problema: la mancanza di tasche nei jeans femminili.

Come portarli al meglio e con cosa abbinarli

Ma come possiamo avere un aspetto elegante anche indossando i cargo pants? Basta fare delle scelte sagge negli abbinamenti.

Per esempio, i cargo pants stanno benissimo con una dolcevita aderente ed elegante. Se siamo incerte sul colore, puntiamo sul nero. Avremo un outfit elegante e raffinato con praticamente zero sforzo.

Ma se la stagione lo permette, i cargo pants sono perfetti da indossare anche con una semplice maglietta e degli scarponcini. La maglietta va infilata rigorosamente nei pantaloni per un look più longilineo.

Se il tempo è più fresco, i cargo pants stanno benissimo con una maglia a plaid per un look autunnale super comodo.

Approfondimento

Rovistiamo nell’armadio della nonna perché potremmo trovare il cappotto che andrà più di moda quest’inverno.