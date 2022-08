Albicocche, pesche, ciliegie o anguria richiamano l’estate non appena fanno capolino nel banco frigo del supermercato. Appena le vediamo, sappiamo che si stanno avvicinando le vacanze, il mare e le scorpacciate di frutta fresca e gelati.

Tuttavia c’è un frutto, o per essere più precisi, un agrume, che con il suo colore fa estate tutto l’anno: il limone. Fondamentale in cucina, non è meno utile nel campo delle pulizie domestiche, considerate le sue potenzialità sgrassanti.

Il suo profumo, poi, è inconfondibile tanto per le stanze di casa, se lo usiamo come deodorante casalingo, quanto nei dolci. L’aroma di limone è infatti spesso parte integrante delle torte, anche di quelle più semplici, come ad esempio la torta margherita.

Senza contare quando il limone è protagonista indiscusso del dolce: quanti tipi di torte al limone conosciamo? Ebbene, da oggi possiamo aggiungerne alla lista una in più: non servono uova per questa torta al limone cremosa e pronta in pochissimo tempo.

Torta greca limone e mirtilli

Per realizzare la torta in questione ci occorreranno:

300 g di pasta fillo;

300 ml di panna fresca;

2 uova;

100 g di zucchero semolato;

200 g di burro;

125 g di mirtilli;

½ bacca di vaniglia;

la scorza di 1 limone non trattato;

zucchero a velo.

Procedimento

Prima di cominciare a mettere le mani in pasta, come si suol dire, è fondamentale che la pasta fillo venga lasciata a temperatura ambiente. Nel frattempo, presa una ciotola, amalgamiamo le uova con la panna, lo zucchero, i semi di vaniglia e la scorza di limone. Lavoriamo gli ingredienti con le fruste, in modo tale da ottenere un composto dalla consistenza sufficientemente cremosa, oltre che omogeneo.

Non servono uova per questa torta al limone cremosa e leggera

Mettiamo quindi da parte la crema e lavoriamo la pasta fillo, che andrà stesa su un foglio di carta forno e spennellata con del burro fuso. Sovrapponiamo poi un altro foglio di pasta, prestando attenzione a farlo aderire bene al precedente.

Con un po’ di manualità, pizzicando la pasta con le mani, diamo la forma di una rosa e inseriamola in una teglia imburrata. Ripetiamo l’operazione con le altre coppie di sfoglia, disponendole attorno alla prima, ma senza dare la forma a rosellina. Spennelliamo nuovamente con del burro fuso e inforniamo a 180 °C per 15 minuti.

Una volta che la pasta è dorata, versiamo sopra la crema al limone e cospargiamo di mirtilli prima di infornare a 180 °C per 25-30 minuti. Una volta cotta, lasciamo intiepidire 10 minuti prima di servire.

