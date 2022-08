Settembre è un mese perfetto per una salutare e rigenerante vacanza in montagna con i bambini per ricaricarsi prima della scuola. L’aria pura e la natura incontaminata sono le caratteristiche più apprezzate per trascorrere qualche giornata in famiglia. In questo articolo conosceremo alcuni luoghi a misura di bambino con percorsi per passeggini, family-hotel e parchi gioco.

Dove andare in vacanza con i bambini tra Piemonte e Trentino

Partiamo dal Trentino Alto Adige con l’Alpe di Siusi, tanto amata dai Ferragnez, è il paradiso per i bambini. Sono tantissime le escursioni adatte ai passeggini come quello che porta a Malga Tirler o quello dei Laghetti di Fiè. Qui si possono ammirare il Sassolungo e il massiccio dello Sciliar. Inoltre a settembre si rinnova l’appuntamento con la Grande Festa dello Strudel con degustazioni ed eventi dedicati al dolce altoatesino.

Da non perdere anche San Genesio, vicino a Bolzano e paese natale dei cavalli dalla bionda frangetta, gli haflinger.

Vacanza in montagna in treno

Una località piemontese adatta ai bimbi è raggiungibile su rotaia: si tratta della Val Vigezzo. Si possono prendere i treni bianchi e blu della rete Centovalli, partendo da Domodossola. Si possono visitare le cittadine di Malesco e Santa Maria Maggiore dove consigliamo di visitare il museo dello Spazzacamino. Una tappa perfetta per i bambini è l’Oasi naturale del WWF Pian dei Sali, una splendida riserva naturale di abeti. La valle comprende tutto ciò che può rendere felice un bambino dai maneggi al minigolf dalla piscina al campo avventura. Perfetta per i bambini la passeggiata che porta a Malga Blitz partendo da Craveggia.

Alleghe è una rinomata meta turistica delle Dolomiti Bellunesi ma pochi sanno quanto è varia la proposta turistica per i più piccoli. Probabilmente a fine giornata i bambini non vorranno più lasciare questo luogo magico: stiamo parlando dei Piani di Pezzè e del parco Ally Farm. Si arriva in questa località in ovovia o in auto. Oltre a poter mangiare, prendere il sole e godere di un panorama mozzafiato alla Gran Baita Civetta potremo profittare del parco limitrofe. Ally farm ha percorsi per camminare a piedi scalzi, giochi d’equilibrio e prove di boulder. Inoltre c’è un laghetto con fondale bassissimo dove i bambini giocano divertendosi con l’acqua. Nel bosco si possono seguire percorsi didattici alla scoperta degli animali. Il tutto è accessibile con i passeggini e con bambini molto piccoli che appena camminano.

Ecco quindi a settembre dove andare in vacanza con i bambini in montagna.

