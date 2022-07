Con questo caldo l’ultima cosa che vogliamo è perdere troppo tempo nelle pulizie di casa. Già facendo due passi iniziamo a grondare di sudore, figuriamoci a faticare per strofinare per tutta la casa. Ma, anche se ci piacerebbe evitarle, le pulizie sono fondamentali e non possiamo saltarle. E quando si tratta del WC è davvero importante procedere con una pulizia a fondo per distruggere germi e batteri.

Il fatto è che questo è forse l’oggetto più sporco della casa e non è semplice mantenerlo brillante. È possibile che si formino incrostazioni ostinate a causa dell’acqua troppo calcarea. Quando ci troviamo davanti a queste macchie difficili, non basta solo l’olio di gomito. È importante utilizzare il prodotto giusto per fare meno fatica e risolvere velocemente il problema.

Non servono candeggina, bicarbonato o aceto bianco per far tornare pulito e splendente il WC sporco e incrostato

Se non vogliamo utilizzare prodotti chimici potenzialmente tossici, in genere proviamo con i rimedi casalinghi. Utilizzando prodotti ecologici, è possibile risolvere svariate problematiche in casa. Bicarbonato, candeggina, aceto o anche limone sono sicuramente tra i detergenti naturali più gettonati. Ma, di fronte ad uno sporco ostinato come le incrostazioni sul fondo del WC, possono fare poco. Ecco allora un rimedio naturale davvero efficace a cui non avevamo mai pensato. Stiamo parlando del pomodoro, o meglio, del succo di pomodoro.

Un alimento che possiamo utilizzare in moltissimi modi utili

Il pomodoro, grazie all’acidità del suo succo, è perfetto per pulire molte cose in casa. Ad esempio, si può usare per far tornare brillante l’argenteria senza acquistare prodotti chimici. Il succo del pomodoro ha una componente di acidità che riesce ad agire sulle incrostazioni, ammorbidendole. In questo modo, poi, sarà più semplice rimuoverle senza stare lì a sfregare per ore ed ore.

Il procedimento è molto semplice, basterà prendere un pomodoro, meglio se molto maturo. Dividiamolo a metà e utilizziamo entrambe le parti come se fossero delle piccole spugnette. Mettiamo i guanti e procediamo a strofinare sulle incrostazioni, cercando di impregnarle con il succo. Lasciamo agire per una decina di minuti prima di utilizzare una spazzola a setole medie per eliminarle completamente. Tiriamo lo sciacquone e poi passiamo un detergente a nostra scelta per eliminare l’odore acidulo del pomodoro. Ecco che il nostro WC tornerà splendente e avremo rimosso velocemente macchie giallognole e incrostazioni di sporco.

Insomma, non servono candeggina, bicarbonato o aceto bianco per combattere le incrostazioni più difficili. A volte, sfruttando quello che la natura ci ha dato, possiamo ottenere risultati efficaci in un attimo. Anche il sale grosso, per esempio, può essere utile per la pulizia di casa, sia per le superfici che per i tappeti.

Approfondimento

Il geniale motivo per cui tutti stanno usando del sale grosso sugli zerbini