Il calcare e le macchie dovute all’usura e al passare del tempo possono rovinare i nostri preziosi oggetti. Posate d’acciaio o in argento non più brillanti come una volta che ormai hanno perso il loro splendore. Buttarle via è un peccato, ma anche acquistare prodotti chimici costosi che potrebbero non avere alcun effetto. Sicuramente prendercene cura periodicamente può scongiurare di arrivare a questo punto, ma alcune macchie si formano e basta. Allora perché non tentare con qualche rimedio naturale per far ritornare questi oggetti all’antico splendore?

Sono diversi i prodotti naturali che possono aiutarci a lucidare argenteria e acciaio. Non solo i più conosciuti limone, bicarbonato o aceto bianco, molto utilizzati da tanti. Anche diversi distillati potrebbero essere molto efficaci, alcuni sono proprio un portento per lucidare l’acciaio inossidabile. Ma a volte alcune macchie sono così persistenti che non vogliono andare via con nulla. Ecco, allora, che ci viene in aiuto un alimento molto amato, soprattutto in estate, vediamo quale.

Argenteria e acciaio brillanti con questo rimedio naturale praticamente a costo zero, utile anche per ridurre gli sprechi

Sembra assurdo, ma possiamo utilizzare un prodotto dell’orto per pulire a fondo la nostra argenteria. Questo metodo non solo è molto efficace ma ci aiuta anche a ridurre gli sprechi. L’alimento di cui stiamo parlando è il pomodoro, precisamente quello molto maturo. Quando il pomodoro è diventato troppo molliccio e un po’ raggrinzito non è proprio buonissimo da mangiare. Invece di buttarlo via, utilizziamolo per pulire maniglie, pomelli e rubinetteria. Quel liquido all’interno del pomodoro può aiutarci a liberarci delle macchie grazie alla sua acidità.

Come fare per pulire maniglie e rubinetti macchiati

Non c’è nulla di più semplice, prendiamo il pomodoro ormai da buttare e dividiamolo a metà. Utilizziamolo per strofinare sulle macchie da eliminare e lasciamo agire il succo per qualche minuto. Dopodiché risciacquiamo e asciughiamo bene con un panno asciutto di microfibra. Il risultato sarà davvero spettacolare, niente più macchie e superficie splendente. Possiamo utilizzarlo anche per eliminare le macchie all’interno delle pentole di acciaio, di alluminio o anche ottone. In questo caso, facciamo bollire un po’ di pomodori in un po’ d’acqua e poi lasciamo in ammollo. Dopo una decina di minuti risciacquiamo e le macchie saranno sparite.

Insomma, avremo argenteria e acciaio brillanti con questo rimedio naturale e senza spendere altri soldi. Proviamo a riutilizzare i prodotti che abbiamo già a casa, aiuteremo l’ambiente e risparmieremo. A prescindere dal materiale che vogliamo pulire e lucidare, però, l’importante è sempre provare prima su una piccola zona. Questo ci eviterà di rovinare i nostri oggetti, soprattutto se non siamo certi della loro composizione.

